Почему Леся Украинка не любила свой самый известный снимок. Видео

Одно из самых известных фото украинской поэтессы Леси Украинки в 25-летнем возрасте не нравилось ей самой, потому что она на нем якобы выглядит слишком высокомерной.

Эту информацию подтверждает профессор и литературовед Тамара Гундорова, которая ссылается на слова мужа писательницы Климента Квитки, переда ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из достоверных источников известно: автору "Лесной песни" не нравился ее строгий вид на одной из самых известных ее фотографий.

"Мужчина Леси Украинки Климент Китка говорил о том, что она не очень любила эту фотографию, потому что у нее здесь очень суровый надменный вид. Он говорил, что она никогда такой не была. Наш образ сильной женщины сложился на основе этой фотографии", – рассказала Гундорова.

Впрочем, на указанном фото поэтесса выглядит действительно по-украински, утверждает литературовед. Ведь на снимке Леся Украинка одета в соответствующую той эпохе одежду, которая воплощает народные традиции и фольклор: как платье, так и накидка.

"И только если присмотреться без одежды, мы вспоминаем, что Леся Украинка остается такой нежной и беззащитной, как и на других ее фото", – добавила профессор, закрывая ладонью наряд поэтессы на снимке.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом месяце Украина праздновала юбилей по поводу 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинский. Писательница родилась 25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском.