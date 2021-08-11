Умер последний внук Ивана Франко, который много лет работал в посольстве Украины в Великобритании

В среду, 11 августа, на 90-м году жизни умер последний внук Ивана Франко – Роланд Франко. Это известный украинский ученый и дипломат, который много лет работал в посольстве Украины в Великобритании.

Об этом сообщил Международный Фонд Ивана Франко в Facebook. Причина смерти мужчины не уточняется.

Благодаря Роланду Франко Украина бесплатно получила полярную станцию ​​для исследования Антарктиды. Он стал активным деятелем украинской культуры на Западе. Благодаря ему открылись музее Ивана Франко в Киеве, Каневе, Халепье Киевской области, а также открыт первый памятник Ивану Франко на левобережной Украине в селе Пустовиты, передает пресс-служба Львовского городского совета.

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В первые послевоенные годы Франко в родительском доме дал пристанище подпольной украинской организации студенческой молодежи и был активным членом организации. Она вскоре была раскрыта, а почти все ее члены погибли.

Семьи Тараса Франко (сын Ивана Франко и отец Роланда Франко) грозил вывоз в сибирские лагеря. Но из-за вмешательства высших органов республики семью перевезли в Киев и лишили возможности общения с родной средой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове на 45 году жизни скончался известный предприниматель Лев Подлесецкий. Он много лет возглавлял крупные энергетические предприятия и входил в наблюдательный совет "Укрэнерго".