Как вино: 5 звезд Голливуда, которые с возрастом выглядят лучше, чем в молодости. Фото тогда и сейчас

В молодости каждая "ищет" себя. Не только в профессии и как личность, но и свой стиль одежды, прически, макияжа и так далее. Часто эти трансформации провальные. Например, слишком темный цвет волос состаривает, а мешковатые вещи делают тело бесформенным.

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Рассказываем о знаменитостях, которые в зрелом возрасте могут дать фору себе же в юности. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кейт Уинслет

Английская актриса кино и озвучивания Кейт Уинслет стала всемирно известной после выхода на экраны "Титаника". В молодости, в 90-е, она искала свой стиль. Экспериментировала с цветом и длиной волос. На светские мероприятия чересчур подводила глаза, наносила темные румяна и выделяла губы темной помадой. А еще – надевала полупрозрачные платья, которые делали формы более пышными. Все это придавало юной красавице возраст.

Сейчас Кейт 47. Знаменитость стала настоящей иконой стиля. Носит элегантные наряды и костюмы. На торжественных церемониях имеет минималистичный макияж, а в Instagram не боится показать себя без косметики.

2. Хэлли Берри

Американская модель и киноактриса Хэлли Берри, которая в 2002 году снялась в роли девушки Бонда, в юности, кажется, делала все, чтобы выглядеть старше. Хотя, конечно, это лишь эксперименты со стилем. Ее "фишками" были стрижка пикси, серьги с массивными драгоценными камнями, яркая помада на губах и вещи преимущественно черного цвета.

В свои 56 она все еще обожает темные наряды. Хэлли кардинально сменила прическу, а макияжи делает исключительно нюдовые.

3. Виктория Бекхэм

Британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм, она же экс-участница группы Spice Girls, в юные годы имела проблемную кожу, наращенные волосы, насыщенный макияж (перламутровые тени и избыток хайлайтера) и носила минимум одежды. Начиная с 2007 года, она начала вести здоровый образ жизни: правильное питание и активные занятия спортом. Позже откровенные наряды сменила на более сдержанные, а макияж – на легкий.

В 49 лет Виктория не только сама научилась создавать образы, но и как профессиональный стилист помогает другим выбирать правильные наряды.

4. Дженнифер Лопес

Американская актриса, певица, танцовщица и модельер Дженнифер Лопес в конце 90-х была миловидной красавицей. Но свои природные данные звезда прятала за странной помадой коричневого цвета и слишком темными волосами. С годами она поняла, что ей больше подходит макияж с акцентом на глазах и светло-русые пряди или блонд. Эти изменения существенно "омолодили" Джей Ло.

5. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли в свои 48 лет выбирает сдержанные наряды, делает прямые или слегка волнистые волосы и наносит минимум косметики. Эти элегантные образы ей невероятно подходят. А вот интернет помнит эту голливудскую красавицу совсем другой. Она часто посещала светские мероприятия со слишком насыщенным макияжем и не всегда удачным цветом волос.

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