'Могу разочаровать': Каменских призналась, верит ли в измены Потапа, и раскрыла правду об отношениях с ним

Известная украинская певица Настя Каменских после слухов, которые образовались вокруг ее предполагаемого расставания с Потапом, решила расставить все точки над "і". Жгучая брюнетка разочаровала недоброжелателей, сказав, что не собирается разводиться с мужем. Вокалистка уверила, что всегда была открытой со своей аудиторией, и если в их отношениях возникнет трещина, фолловеры узнают первыми.

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Об этом артистка сообщила в интервью ЖВЛ. Настя утверждает, они с Потапом пытаются поддерживать друг друга и сохранять теплые отношения в такое непростое время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не разводимся с мужем, не развелись и не разведемся. Пока что точно. Когда мы захотим что-то подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми. Мы, как тандем, пытаемся друг друга поддерживать, у нас ничего не изменилось, все хорошо", – объяснила исполнительница хита "Тримай".

Певица ответила на еще один вопрос, который волнует всех поклонников звездной семьи. Каменских назвала заявления певицы Gip C о домогательствах Алексея Потапенко "хайпом" и желанием построить успешную карьеру с помощью имен известных людей. Она четко дала понять – в измены любимого не верит.

"Мы с Лешей такие артисты, мы всегда строили нашу карьеру с помощью таланта и труда. Кто-то делает это иным способом, пытается за счет чужого имени и славы себе сделать пиар. Могу разочаровать этих людей, потому что в перспективе результат будет очень маленьким. Чем-то это нужно будет подкреплять. Была вспышка, немножко об этом поговорят и все", – прокомментировала скандал с подопечной шоумена звезда.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, Настя Каменских не спешит заводить детей, так как у нее есть свой "тайминг" важных событий. Знаменитость раздражает вопросы о беременности и советы посторонних людей о материнстве.

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