Могилевская – о смерти Чапкиса: он был звездой – сильным, ясным и горящим

Украинская певица Наталья Могилевская отреагировала на смерть легендарного хореографа Григория Чапкиса. Артистка заявила, что танцор всегда был на высоте, и она хочет запомнить его именно таким.

Знаменитость отметила, что смерть Чапкиса – для всех большая утрата. Соответствующий пост Могилевская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев!Вы были таким сильным, ясным, горящим... Я ненавижу эйджизм, и вы доказали всем невеждам и слабакам, что мужчина и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами, благоухать и работать на полную", – написала певица.

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Могилевская также поблагодарила хореографа "за танец и пример".

"Примите мою благодарность и восхищение навечно. Жаль, что наша школа не успела принять всех желающих. Так научить их могли только Вы", – добавила артистка.

Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса – Грег – рассказал, что причиной смерти его отца стал возраст. По словам мужчины, у знаменитости "все начало отказывать".