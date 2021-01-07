90-летний Чапкис вновь попал в больницу: сын попросил молиться за него

90-летний украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис попал в больницу в очередной раз. До этого, в декабре 2020, артист был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Об этом сообщил его сын Грег на своей странице в Instagram. Он попросил поклонников молиться за здоровье его пожилого отца.

Никаких подробностей о состоянии известного артиста Грег не опубликовал.

Напомним, впервые Чапкиса госпитализировали с двусторонним воспалением легких в декабре. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Сын артиста тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет.

Сам же Чапкис с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи с больницы. Позже он признался, что медики за них хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отметил, что после госпитализации начал бояться смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года. Чапкис-старший женился в начале 2020 года.