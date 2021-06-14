Сын Чапкиса назвал причину смерти отца

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса – Грег – рассказал, что причиной смерти его отца стал возраст. По словам мужчины, у знаменитости "все начало отказывать".

В последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия и жена Мила. Об этом Грег сообщил "ТСН".

"Умер в 22 с чем-то. Будем говорить час назад. Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. Все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", – сказал сын хореографа.

Мужчина отметил, что планирует прилететь на похороны с семьей. Однако им придется определиться со всеми подробностями.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", – добавил Чапкис.

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Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын известного 91-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег показал, как проводит время с отцом.