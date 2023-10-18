Модель Playboy и бывшая девушка Стерлинга и Балотелли скончалась в 38 лет при загадочных обстоятельствах

Накануне стало известно, что при загадочных обстоятельствах скончалась известная британская модель, звезда журнала Playboy и бывшая девушка футболистов Рахима Стерлинга из "Челси" и Марио Балотелли из "Адана Демирспора" Тебби Браун. Инфлюэнсерше, за которой следили более 300 тысяч подписчиков, было всего 38 лет.

Смерть лондонской модели подтвердил ее менеджер в комментарии The Sun. Причина еще держится в тайне. Для подписчиков и друзей Тебби эта новость стала неожиданностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Согласно иностранным СМИ, модель не жаловалась на проблемы со здоровьем, а ее представитель скрыл причину смерти молодой красавицы. Никаких предпосылок для трагической новости не было.

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Также не объявляется день и время смерти. В соцсетях Тебби не появлялась почти два месяца. Последний пост звезды опубликован еще 22 февраля 2022, а после этого она демонстрировала только stories.

Знакомые красотки накануне начали публиковать свои воспоминания с ней, но ни словом не обмолвились о причине смерти. Непонятно, откуда они узнали о трагедии – от журналистов или непосредственно от семьи Тебби.

Браун снимался для Playboy, Cosmopolitan и Ellе, появлялся в рекламе таких компаний, как Canon, Virgin Atlantic, AX и Lynx. Кроме этого, она участвовала в создании музыкальных клипов для Snoop Dogg, Dizzee Rascal и BOB. В блоге британка показывала много контента из спортивного зала и свою трансформацию тела.

В 2011 году модель познакомилась в ночном клубе Марио Балотелли. У них завязался роман, длившийся семь месяцев. Причиной разрыва стало то, что у спортсмена был ребенок от предыдущих отношений, а также футболиста часто ловили на прогулках с другими женщинами.

Балотелли якобы долго уговаривал модель вернуться к нему, но она не согласилась. В 2016 году Браун заметили в манчестерской гостинице с Рахимом Стерлингом, однако их отношения уже не стали достоянием общественности.

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