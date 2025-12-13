УкраїнськаУКР
Модель "Мария Магдалина", известная как "живая надувная кукла", умерла при загадочных обстоятельствах: каким был ее жуткий предсмертный пост

В возрасте 33 лет трагически погибла модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, которая использовала в соцсетях псевдоним "Мария Магдалина". Она выпала с девятого этажа отеля в Таиланде всего через несколько часов после того, как туда заселилась.

По данным местной полиции, тело интернет-деятельницы, известной как "живая надувная кукла", нашли работники заведения на парковке, пишет Khaosod English. Правоохранительные органы сначала не сообщали личность погибшей, однако издание Daily Mail подтвердило, что речь идет именно о "Марии Магдалине".

На данный момент обстоятельства смерти модели остаются неизвестными. Ее тело перевезли в больницу Вачира в Пхукете для проведения вскрытия.

Стоит отметить, что незадолго до трагедии "Мария Магдалина" сделала жуткое сообщение в одном из своих аккаунтов в соцсети Instagram. Она обнародовала кадр из финальной сцены фильма 1998 года "Шоу Трумэна", где главный персонаж говорит: "Если я вас не увижу, то добрый день, добрый вечер и спокойной ночи". Публикацию она дополнила своим детским фото. Кроме того, никнейм одного из аккаунтов модель изменила на "MaryMagdaleneDied", что переводится как "Мария Магдалина" умерла".

Популярности в сети Дениз Ивонн Джарвис Гонгора получила благодаря своему эффектному внешнему виду, а также откровенным рассказам по жизни. Модель признавалась, что росла в очень строгой и религиозной семье, но в 12 лет начала бунтовать и употреблять наркотики. В 17 лет она работала стриптизершей, а позже начала оказывать эскорт-услуги.

"Мария Магдалина" кардинально изменила свою внешность с помощью пластических операций. Она делала подтяжку бровей, липосакцию, коррекцию носа, увеличение груди и бедер, а также меняла форму глаз. Одной из самых рискованных операций интернет-деятельницы было увеличение интимной зоны с помощью филлеров. Из-за всех этих процедур модель начали называть "живой надувной куклой".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известная южнокорейская певица Пак Бо Рам умерла при загадочных обстоятельствах.

