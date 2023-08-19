Мобилизированный Козловский неожиданно вернулся в Киев и готовится к концерту в Ровно: когда певец вернется на передовую

Мобилизированный певец Виталий Козловский, недавно вступивший в ряды Нацгвардии, вернулся в Киев. По словам звезды, поездка продлится всего несколько дней и включает в себя благотворительный концерт в Ровно.

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После этого он вернется на фронт, где будет продолжать защищать Украину. Соответствующий пост появился в Instagram-блоге артиста (чтобы посмотреть фото, довкролльте до конца страницы).

Защитник признался, что впервые ощутил поразительный контраст между передовой и жизнью в неприфронтовых городах. Он заинтриговал, что вернулся в столицу с "важной миссией", но не выдал ее.

"Подъезжаю в Киев. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там, и насколько это другая жизнь. Я приехал на несколько дней с очень важной целью! Что именно? Поделюсь с вами в ближайшее время. Еще на день отправлюсь в Ровно. Там будет выступление, из которого смогу приобрести необходимое для передовой", – написал Козловский.

После того, как задача будет выполнена, певец с необходимыми вещами вернется к собратьям, которых называет просто "своими".

К слову, Виталий Козловский накануне показался на железнодорожном вокзале в Краматорске, так что можно предположить, что он служит на Донецком направлении.

А до этого артист показал фото в блиндаже. Очевидно, на фронте он был около двух недель. До этого Козловский проходил обучение на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж". Своими впечатлениями он поделился в отдельном посте.

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