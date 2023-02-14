''Мне с тобой повезло'': Эктор Хименес-Браво обратился к возлюбленной и нарвался на хейт. Фото

По случаю Дня святого Валентина известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил поздравить свою любимую. Как отметил кулинар, его и его спутницу разделяют километры, но несмотря на это он решил сделать ей приятно. Шоумен показал кадры с молодой брюнеткой и еще раз признался ей в чувствах.

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Трогательным роликом Эктор поделился в Instagram. Он разместил романтические кадры, но, как часто бывает, не угодил своим фанатам. Одни заподозрили звезду в романе со Златой Огневич, другие еще раз подчеркнули, что девушка слишком молода для 51-летнего телеведущего (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо, что ты со мной. Скучаю через километры. Мне с тобой повезло. Ценю, моя дорогая", – написал Хименес-Браво. Стоит отметить, что под видео он разместил эмодзи разбитого сердца.

Поклонники сразу же начали комментировать личную жизнь повара. Они вспомнили, что данные фотографии были распространены несколько лет назад, и предположили, что у мужчины давно никого нет. Остальные обратили внимание на возраст красавицы, упрекнув знаменитость в его выборе.

"Уж молоденькая", "Наконец-то мы ее увидели", "А мне кажется, что это все ложь", "Интересно, кто-то еще верит в это?", "Почему молодая? И что? Он не имеет права? Ему только по возрасту выбирать? И вы скажете "старенькая", "Две вещи, которые я не понимаю в комментариях: тыкать на возраст девушки, не зная ее возраста (да и какая нах*р разница) и писать "не хватает еще деток", – оставили свои мысли под постом украинцы.

Эктор Хименес-Браво предпочитает в секрете держать свою личную жизнь. Он никогда не называл имя девушки, возраст, и не рассказывал, как начались его отношения. Единственно, что он недавно отметил – все его близкие и родные находятся за пределами Украины. Видимо, поэтому, шоумен и не имеет новых фото с девушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потап поздравил свою жену Настю Каменских с Днем Святого Валентина на фоне слухов о разводе. Продюсер дал понять, что между супругами все хорошо, и он по-прежнему любит певицу. Чтобы узнать, как ответила вокалистка – читайте наш материал.

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