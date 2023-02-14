На фоне слухов о разводе Потап трогательно поздравил Настю Каменских с Днем святого Валентина: она ответила

По случаю самого романтичного праздника года – Дня святого Валентина – продюсер Алексей Потапенко трогательно поздравил жену-певицу Настю Каменских. На фоне слухов о разводе пары артист дал понять, что любит избранницу, как и раньше.

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Исполнительница прокомментировала его щемящий пост, поэтому можно понять, что в звездной семье все хорошо. Поздравление появилось в Instagram Потапа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Продюсер опубликовал фотографию своей красавицы-жены и публично признался ей в любви.

"Для меня любовь – это она. Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю. С праздником, любимая", – написал артист.

В комментариях к сообщению Настя Каменских оставила трогательное эмоджи и много сердечек, а подписчики пары выдохнули с облегчением.

"А то уже все понапридумывали", "Ну, слава Богу", "Ждем фото вместе", "Рада, что вы вместе", "Я так рада, что у вас с Настей все хорошо", – написали украинцы.

Напомним: после полномасштабного вторжения РФ в Украину звездная пара уехала из Украины, чтобы собирать деньги для украинцев за границей. Впоследствии певица вернулась на родину, а ее муж остался за границей до сентября 2022 года.

Когда Потап вернулся домой, фанаты влюбленных начали замечать, что они не выкладывают общие фото, не появляются вместе на публике, а иногда даже фотографируются без кольца. Все это дало толчок слухам о разводе.

Как писал OBOZREVATEL, уже в конце декабря пару увидели на рождественской вечеринке. Это первый их общий выход в свет после долгого перерыва.

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