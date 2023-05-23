Актриса Васильева назвала Галкина сволочью и заявила, что он желает 'медленной смерти' россиянам: шоумен отреагировал

Российская актриса Татьяна Васильева, которая ранее утверждала, что Украина уже поделена между РФ и Америкой, вспомнила последнюю встречу с Максимом Галкиным. Она рассказала: незадолго до начала войны комик вел программу, приуроченную к ее дню рождения. Шоумен якобы постоянно выходил из зала, чтобы выпить, и предлагал пригубить путинистке. Она также не сдержалась, и назвала супруга Пугачевой сволочью.

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Максим Галкин не мог не отреагировать на нападки Васильевой, "посвятив" ей пост в Instagram. Знаменитость сказал – актриса лжет и преувеличивает. Сама же фанатка кремлевского фюрера подчеркнула, что звездная семья никогда не вернется на родину, ведь сограждане их не примут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю, какой он человек. Только знаю, что он сволочь. Ну уехал и сиди там, работай и зарабатывай. Живи и радуйся. Зачем это все? Обливать нас грязью такой. Это сволочизм. Предательство – детское слово", – выдала Татьяна Васильева.

Галкин разместил отрывок интервью с россиянкой и прокомментировал обвинения в его сторону. "Вот из такой мелкой лжи соткана вся большая ложь нынешних "патриотических" спикеров. Татьяна Васильева, говорит, что всю программу, посвященную ей, которую я вел, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок, это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля 2022 я снял еще целый пул программ "Лучше всех!". Я уехал 26 февраля по работе в Лондон", – вспомнил последовательность событий юморист.

Телеведущий продолжил – он вложил "десятки миллионов в дом под Москвой", поэтому до начала войны даже и не думал покидать родину. Но он не отрицает, что давно имел банковский счет в Израиле, на котором к моменту войны было 30 тысяч долларов.

"На пару с артистом напротив Татьяна говорит, что я якобы им желаю медленной смерти, – это вообще в комментариях не нуждается. Единственное, что может объяснить происходящее, это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у нее в принципе плохо", – закончил свою публикацию Галкин.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Максим Галкин хочет продать родительскую квартиру в Москве, чтобы приобрести недвижимость в Нью-Йорке. Он не исключает, что его дети будут учиться в США, потому, возможно, семье придется переехать за океан.

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