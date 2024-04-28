На спектакле 'Тартюф' в Киеве случился сюрприз: был удивлен и главный актер, и зрители

В Киеве в Театре имени Ивана Франко очень оригинально поздравили с юбилеем одного из ведущих актеров Андрея Саминина. Феерическое приветствие коллеги артисты организовали прямо на сцене сразу после спектакля "Тартюф", что стало невероятным сюрпризом и для именинника, и для зрителей.

Корреспондентка OBOZ.UA стала невольным свидетелем яркого поздравления, придя на спектакль как зритель.

Когда актеров искупали в овациях в финале постановки, собравшимся в зале объявили со сцены, что это еще не конец вечера. С верхнего яруса театральных декораций аккуратно спустили торт с зажженными свечами. На сцену влетели воздушные шары. По смущенной реакции именинника было понятно, что Саминин вовсе не в курсе торжественных дополнений к сценарию представления.

Актеру, играющему в спектакле "Тартюф", главную роль в тот вечер исполнилось 50 лет.

Кстати, купить билеты на эту постановку, как и на еще один громкий спектакль "Коноторская ведьма", очень непросто. Зрительные места исчезают практически сразу после появления в продаже. В зале присутствовала жена юбиляра – популярная кино- и театральная актриса Леся Самаева. Она приветствовала мужчину огромным букетом цветов во время финального выхода на поклон.

"Андрей не знал, что я буду в зале, потому что у меня на весь день планировался съемочный проект, где у меня одна из главных ролей, – рассказала позже OBOZ.UA Леся Самаева. – Но нам удалось закончить смену на час раньше, хотя был запланирован большой объем работы. Не думаю, что это было сделано исключительно ради меня, но, в принципе, все знали, что мне очень хочется удивить мужа. Я успела купить цветы и попасть на поклон актеров. Забежала в цветочный магазин и выхватила взглядом солнечные подсолнечники: вот эти. Прибежала буквально на последние 15 минут выступления".

"А после спектакля мы с коллегами мужа немного посидели вместе, – продолжает актриса. – Андрюша все удивлялся: "Ну, как так вот получилось, что все до последнего момента было втайне от меня? И так трогательно, тепло, ну как да? А Ксения Жданова отвечает: "Потому что с любовью".

"Великолепных праздников с родственниками и друзьями не планируем, – добавляет Самаева. – Сейчас не время и рабочие графики – они у обоих очень напряженные. Кроме того, мы поняли, что не очень любим дни рождения. Конечно, война сказалась – мы перестали праздновать. Приедут поздравить родители Андрея. Слава Богу, они живы и здоровы. С ними посидим. Еще немного с друзьями – и это все. А в театре все было так здорово, что мы едва успели добраться домой до комендантского часа. Душевно поговорили, пожелания были просто прекрасны".

– Леся, как Андрей относится к невероятному всплеску его театральной карьеры – яркие роли в самых громких постановках Театра Франко: "Конотопская ведьма", "Тартюф", "Мария Стюарт", "Украденное счастье", "Визит"?

– Если честно, он как-то не обращает на это внимания. И поверьте, я совсем не украшаю сейчас – так и есть. Андрей в этом плане уникальный человек, потому что очень скромный. Я не знаю, как это совмещается. Вроде бы актер должен быть амбициозным, любить внимание публики. А он – нет. Поэтому я практически никогда не могу вытащить на какие-нибудь премьеры фильмов, тусовочные презентации. В нем совсем нет тяги к славе, он просто хорошо работает и невероятно любит профессию. И ему все на свете интересно – это одна из важнейших черт характера".

"Андрей каждый день открывает себе мир. Например, два дня назад я приехала со съемок, а он говорит: "А ты знала, что вот такой звук, который мы с тобой слышим каждое утро (а мы живем за городом) – это такая-то птичка поет. А вот такой вот такая, и показывает мне ее. Выходит, он один из своих вечеров посвятил тому, чтобы изучить, как поют птицы. Часто у людей с детством заканчивается такое пристрастие к изучению окружающего мира, а у него – нет. Он сохранил ее до настоящего времени, многим интересуется. К примеру, самостоятельно освоил иероглифы. Не потому что это нужно для работы – просто ему стало интересно. Ему нравится все новое, вкладывающее в это всю душу, очень ответственно ставится. И нынешний расцвет его карьеры – это, скорее, результат, а не творческий успех".

Ранее в интервью OBOZ.UA Лесе Самаевой рассказывала о муже, который не только играет в кино и театре, но и является официальным голосом в Украине нескольких голливудских актеров: "Раньше он входил в пятерку лучших актеров дубляжа. Потом, когда было много съемок, немного отошел от озвучивания. Сейчас – снова вернулся. Его голосом в наших кинотеатрах говорят Том Круз, Джонни Депп, Антонио Бандерас, Джордж Клуни. Андрей – крутой озвучник, потому что очень внимательно слушает актера и пытается воспроизводить свойственные именно ему особенности голоса".

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