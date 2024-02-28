Мошенники взялись за театр Франко в Киеве: билеты исчезают за три месяца до спектакля, а потом появляются на OLX в 3-5 раз дороже

Спрос на просмотр спектаклей в Украине растет и этим решили воспользоваться мошенники, которые скупают билеты и перепродают через маркетплейсы втридорога. Таким "безумным" спросом пользуется Национальный академический драматический театр имени Ивана Франка, в котором нереально приобрести билеты на самые популярные представления в течение ближайших нескольких месяцев.

На эту проблему обратил внимание блогер Антон Ходза в своем Facebook, назвав перекупов "барыгами". Например, на спектакль "Конотопська відьма" режиссера-постановщика Ивана Уривского попасть невозможно, зато популярный маркетплейс OLX "кишит" билетами на разную ценовую категорию: от 500 до 3000 грн. Найти свободное место на другие представления также вне возможностей.

"Интересно, а может театр Франко как-то бороться с гр*баными барыгами? Чтобы не выкупали рядами все на год вперед", – возмутился блогер.

Еще в начале февраля 2024 года драмтеатр обращался к OLX с просьбой удалять объявления мошенников. Они, в частности, отметили, что компания нарушает законодательство из-за публикации обложек на представления, защищенные авторским правом. Впрочем, с тех пор ничего не изменилось – места выкуплены на 3 месяца вперед и более 340 объявлений с продажей билетов на OLX с запросом "Театр Франка".

Администратор заведения в комментарии Informator утверждает, что они не причастны к нехватке свободных мест, а перекупы всегда перепродавали билеты на спектакли. Впрочем, из-за увеличения спроса среди молодой аудитории с октября 2023 наплыв мошенников увеличился, как и возросло количество посетителей.

В частности, администратор также подчеркнула, что билеты, которые перекупают на маркетплейсах, не всегда настоящие. Поэтому возникает проблема на входе и многие люди не имеют возможности пересмотреть представление.

"Почти на каждом спектакле "Конотопська відьма" мы почти 20 человек возвращаем, потому что сканер наш не пропускает их билеты. Они [зрители] даже жалоб не делают. Они понимают, что переплатили в 3–5 раз, рисковали. Потом они звонят по телефону человеку, у которой они купили, а это, как правило, электронные билеты поддельные", – объяснила она.

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