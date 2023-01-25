''Мисс Украина Вселенная'' показала свои детские фото: фанаты засыпали комплиментами. Фото

28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представила Украину на международной сцене конкурса "Мисс Вселенная", показала, как менялась ее внешность с годами. Девушка доказала всем недоброжелателям, что она не делала пластические операции, как многие считают.

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Подборку детских снимков белокурая красавица разместила в Instagram. Виктория продемонстрировала себя в дошкольном и подростковом возрасте. Фолловеры были удивлены натуральной красотой украинки – они оставили множество приятных слов в комментариях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением", – подписала кадры Апанасенко. Она поделилась с аудиторией памятными моментами из детского сада, из соревнований по бальным танцам, отдыха на море, а также впечатлила фотографией в более старшем возрасте с длинными распущенными волосами.

"Перспективная малышка. Звезда", "Эта маленькая девочка выглядит так, будто в будущем станет Мисс Украиной", "Красотка с детства", "Какая куколка", "На последней фотографии выглядишь, как барби", "Эти фото нужно показать вон тем клушам, которые говорили, что Виктория вся сделанная с помощью пластической хирургии", – пишут подписчики под новым постом Виктории.

Напомним, 14 февраля в Новом Орлеане состоялся финал "Мисс Вселенная". Апанасенко одержала особую награду – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Эта статуэтка демонстрирует ценности дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности. Также стоит отметить, что в то время, пока Россия бомбила Украину и совершила страшное преступление в Днепре, россиянка Линникова вышла на сцену в "платье императрицы".

Как писал OBOZREVATEL, участница из РФ Анна Линникова без зазрений совести пыталась устроить грязные провокации на соревнованиях. Девушка хотела показать "дружбу" с украинкой перед камерами. Апанасенко отметила – она ждала извинений от 22-летней россиянке за поведение родной страны.

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