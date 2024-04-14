Мишу Романову из 'ВИА Гры' заподозрили в романе с советником Зеленского. Фото

Экс-участница украинской "ВИА Гры" певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) уже более двух лет находится в отношениях с, вероятно, главным экономическим советником президента Украины Владимира Зеленского Александром Роднянским-младшим. Женщина уже успела познакомить любимого с 5-летним сыном Мартином.

Личность избранника певица до сих пор держит в тайне, хотя иногда и публикует фото с ним, скрывая лицо. В интервью "Ти Київ" она объяснила, что избегает любых упоминаний о любимом, ведь считает, что "личная жизнь должна касаться только двух человек".

"Я скрываю свою личную жизнь, поэтому она и личное – касается только двух человек. Я считаю, чем меньше людей знает о твоей частной жизни, тем лучше она складывается. Но я не скрываю, что безумно счастлива и у меня самый изумительный человек в мире, который меня вдохновляет и поддерживает", – рассказала она.

О том, что любимым Романовой Александр Роднянский утверждают журналисты TabloID. Мужчина на фотографиях, которые ранее публиковала певица, действительно похож на сына известного кинопродюсера Александра Роднянского.

Поскольку 5-летний сын певицы почти всю свою жизнь рос без отца, его знакомство с новым избранником Романовой может превратиться в крепкую дружбу и окончательное присутствие папы в воспитании.

"Они знакомы. Мне кажется, они нашли общий язык. Мартин растет без отца, поэтому мужское окружение очень важно для него. Ему нравится все расспрашивать и слушать какие-то интересные истории. Я бы хотела, чтобы мой избранник стал другом для сына", – пояснила певица.

Впрочем, с бывшим мужчиной, личность которого неизвестно до сих пор, женщина не общается уже два года. В настоящее время певица планирует лишить его родительских прав.

"Мы не общаемся. Для меня было последней каплей то, что в начале полномасштабного вторжения он бросил трубку и через два года ни разу не перезвонил. Сейчас я работаю над тем, чтобы лишить его родительских прав", – отметила Романова.

Разошлась пара еще 5 лет назад еще до рождения ребенка. Имя бывшего артистка не раскрывает, как и подробности расставания. С тех пор ей приписывали роман с коллегой Максом Барским, который оказался крестным отцом Мартина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что певица MamaRika подробно объяснила, в каком состоянии находятся ее отношения с мужем Сергеем Середой. Она уже давно подсознательно понимала "нечистое", но игнорировала это до последнего.

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