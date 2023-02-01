Миша Романова впервые засветила лицо своего загадочного бойфренда

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) впервые засветила лицо своего загадочного бойфренда. В том, что сердце звезды не свободно, она призналась осенью прошлого года.

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А уже после Нового года намекнула, что любимый отважился на предложение. Фотографии появились в блоге артистки в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Миша Романова с любимым посетили светское мероприятие в Киеве, где собрались известные украинские звезды и журналисты. Они дали концерт и пообщались друг с другом после долгой разлуки.

Певица, к удивлению подписчиков, опубликовала не только свои фото, но и романтическое селфи, где частично показала любимого. Раньше она ограничивалась кадрами с руками своего кавалера или прятала его личность за смайликами.

Имя и внешность мужчины звезда раскрывать не спешит. Однако, в первые дни 2023 года она опубликовала интригующий пост. На безымянном пальце левой руки певицы красовалось роскошное кольцо.

Артистка открыто не рассказала о предложении, но в комментариях подписчики уже поздравили его с новым этапом в жизни.

Следует заметить, что для исполнительницы нетипично афишировать свою личную жизнь. Известно, что около 5 лет назад она разошлась с отцом своего сына Мартина, который бросил певицу еще до рождения малыша.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Миша Романова поделилась трагической новостью. Во временно оккупированном россиянами Херсоне умер ее отец, который не смог выехать на территорию, подконтрольную Украине.