Мишина с семьей отпраздновала день рождение в оккупированном Крыму. Фото

Известная украинская актриса Ксения Мишина отпраздновала свое 32-летие в кругу семьи – вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном. Для такого события звезда отправилась в свой родной город – Севастополь, который сейчас оккупирован.

Так, на странице в Instagram Мишина опубликовала несколько кадров, где позирует со своей мамой, Эллертом и сыном в Крыму. Кроме того, актриса также опубликовала несколько stories, где видно, что она провела избраннику экскурсию по Балаклаве и ночному Севастополю.

"Свой новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других. Я очень хочу вернуть то, что приходит ко мне, не просто вернуть, а многократно умножить. Я чувствую, что у меня появляется все больше ресурса это делать. А вы все очень сильно мне в этом помогаете! Люблю! Целую! Ваша 32-летняя Мишина!" – написала в фотоблоге Ксения.

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Напомним, что ранее Мишина рассказала о семейных традициях с Эллертом. Она призналась, что обожает проводить совместные ужины со своим мужчиной. По словам артистки, это является их главной семейной традицией в паре.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями.

Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее избранник Ксении Мишиной комик Александр Эллерт с юмором поздравил актрису с днем рождения и рассекретил ее вес. Артист опубликовал коллаж со смешными фотографиями, где написал о всех "недостатках" звезды.