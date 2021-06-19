Эллерт создал коллаж со смешными фото Мишиной и намекнул на ее вес

Сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт оригинально и с юмором поздравил возлюбленную, украинскую актрису Ксению Мишину. Артист опубликовал коллаж со смешными фотографиями, где написал о всех "недостатках" звезды.

Соответствующее фото Эллерт разместил на личной странице в Instagram. Он опубликовал длинный пост, который дополнил забавным фото с изображением себя и разных фото "Холостячки". В публикации он рассказал о всех "недостатках" Мишиной и рассекретил ее настоящий вес.

"Она у меня на столько разная, что сегодня день рождения не у Ксю, а у всех моих Ксю. У той, которая смеется… у той, которая рычит… и у той, которая фыркает и у той, которая зацеловывает… у той, которой нечего надеть и у той, которая раз в неделю прет домой пакеты с одеждой, которую через пару дней видимо уже нельзя надевать… у той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды… у той, которая домашняя и у той, которая актриса… у той, которая опаздывает, потому что всегда спешит… у той, которая любит и у той, которую любят… у нежной… у вкусной… у красивой… у творческой… у "экономной"… у смешной… у мудрой и милой… у разной… В 46 килограммах живет миллион разных Ксю… и я им желаю увеличиваться в многогранностях, но оставаться в 46 килограммах…", – подписал коллаж с фото артист.

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Напомним, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Всего же на ее сердце было 16 претендентов. Влюбленные начали жить вместе уже на третий день после завершения реалити-шоу. Также с ними живет 8-летний сын Ксении Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эллерт показал себя до "апгрейда" и рассмешил фанатов. Он выложил сториз, в котором похвастался обновкой. Однако к ее презентации Александр подошел с юмором и самоиронией. Мужчина заявил, что хоть рабочий пропуск выдали новый, но "пачка все равно осталась старая".