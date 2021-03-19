Мишина рассказала о семейных традициях с Эллертом

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Семейные традиции Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, что она со своим возлюбленным Александром Эллертом обожает проводить совместные ужины. По словам артистки, это является главной их семейной традицией в паре.

Такими подробностями Мишина поделилась на личной странице в Instagram. Она также опубликовала романтические кадры, на которых показала, как они с возлюбленным готовят (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ксения также добавила, что из других традиций в их с Эллертом паре – совместный отпуск и досуг на выходных, выбранный детьми.

Александр Эллерт и Ксения Мишина готовят вместе

"С самого детства я знала, что в моей семье будут свои традиции. Пусть в моих мечтах это были самые простые ритуалы, но зато они нравятся всем и скрепляют всю семью вокруг простых действий... Из таких конечно: отпуск всем вместе как можно чаще, право детям решать как проводить день в общий выходной. Ну а главное – это совместные ужины... Для меня это время, когда мы можем проявить друг другу качественно свои чувства, побыть в новых ролях, заботиться друг о друге в моменте", – призналась артистка.

Александр Эллерт и Ксения Мишина готовят вместе
Мишина кормит Эллерта

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