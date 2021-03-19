Мишина рассказала о семейных традициях с Эллертом

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, что она со своим возлюбленным Александром Эллертом обожает проводить совместные ужины. По словам артистки, это является главной их семейной традицией в паре.

Такими подробностями Мишина поделилась на личной странице в Instagram. Она также опубликовала романтические кадры, на которых показала, как они с возлюбленным готовят (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ксения также добавила, что из других традиций в их с Эллертом паре – совместный отпуск и досуг на выходных, выбранный детьми.

"С самого детства я знала, что в моей семье будут свои традиции. Пусть в моих мечтах это были самые простые ритуалы, но зато они нравятся всем и скрепляют всю семью вокруг простых действий... Из таких конечно: отпуск всем вместе как можно чаще, право детям решать как проводить день в общий выходной. Ну а главное – это совместные ужины... Для меня это время, когда мы можем проявить друг другу качественно свои чувства, побыть в новых ролях, заботиться друг о друге в моменте", – призналась артистка.

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