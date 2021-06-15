Мишина рассекретила планы на детей с Эллертом. Фото

Известная украинская актриса Ксения Мишина призналась, что в будущем мечтает родить двойняшек. Тогда как ее избранник Александр Эллерт хотел бы близнецов.

На своей старнице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующее stoties (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она отвечала на вопросы своих поклонников, и один из них касался детей.

"Хотите ребеночка от Саши?" – спросили фанаты. На что актриса решила дать им четкий ответ.

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Мишина также прикрепила романтическое фото с возлюбленным. Они позировали во время отдыха в бирюзовой воде. В кадре запечатлен момент, когда пара страстно целовалась.

Напомним, что ранее Мишина рассказала о семейных традициях с Эллертом. Она призналась, что обожает проводить совместные ужины со своим мужчиной. По словам артистки, это является их главной семейной традицией в паре.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями.

Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина откровенно рассказала об издевательствах первого мужа. Она заявила, что он издевался над ней и был абьюзером в отношениях. По словам знаменитости, на момент знакомства с мужчиной ей было всего 20 лет, и она не сразу влюбилась в ухажера.