Мишина откровенно рассказала об издевательствах первого мужа

Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, что ее первый супруг издевался над ней и был абьюзером в отношениях. По словам знаменитости, на момент знакомства с ним ей было всего 20 лет, и она не сразу влюбилась в ухажера.

Как оказалось, мужчина был старше нее на 10 лет, а актриса на то время была увлечена учебой. Но однажды утром Мишина проснулась и подумала, что ей чего-то не хватает и "возможно она любит этого человека". Об этом кинозвезда сообщила в программе "Украинские сенсации" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После этого влюбленные начали жить вместе и вскоре актриса узнала, что беременна. По словам Мишиной, это очень повлияло на отношения.

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"Я тогда была зависима от него в финансовом плане. Мне не хватает денег, я хочу есть, я ездила в университет. Он отвечал: "Всего этого хватает, не поешь, сама иди зарабатывай". Вот эти манипуляции, абьюзерство", – призналась знаменитость.

Как рассказала Мишина, ее супруг наслаждался властью над ней: заставлял убирать и готовить, даже когда ей было плохо во время токсикоза. Тогда актриса позвонила своим родителям и сказала: "Пожалуйста, заберите меня из этого ада".

В результате к Мишиной приехала ее мама, собрала вещи и забрала актрису в Севастополь. После рождения сына знаменитости Платона первый муж исчез и участие в жизни ребенка не принимает.

Напомним, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Всего же на ее сердце было 16 претендентов. Влюбленные начали жить вместе уже на третий день после завершения реалити-шоу. Также с ними живет 8-летний сын Ксении Платон.

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