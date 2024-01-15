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Лигалайз извинялся, а Джиган пугал кадыровцами: Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
915
Лигалайз извинялся, а Джиган пугал кадыровцами: Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля

Украинский музыкант, солист группы "Коррупция" Михаил Крупин имел немало знакомых и даже товарищей среди российских коллег. Ныне он не поддерживает с ними связь, однако в первые дни полномасштабного вторжения, когда все еще надеялись достучаться до российской стороны, списывался и даже созванивался с некоторыми артистами из страны-террористки. В частности, речь идет о рэперах Лигалайзе и Джигане, который является уроженцем Одессы.

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И если первый исполнитель открыто осудил путинский режим и войну в Украине, то одессит оказался предателем, который сам позвонил по телефону Крупину в попытках запугать его кадыровцами. Об этом Михаил рассказал в рамках YouTube-проекта "33 вопроса" от Люкс ФМ.

Лигалайз извинялся, а Джиган пугал кадыровцами: Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля

"Писал мне Лигалайз, звонил мне Джиган, наш "одессит-волонтер" (смеется – ред.)... Лигалайз был в шоке. Говорил, что он не знает, как мы это сможем простить. Что-то такое. А одессит мне позвонил, сказал: "Там кадыровцы идут". Я ему начал говорить, что происходит в его родной Одессе. Не думаю, что у него там еще кто-то остался", – поделился Крупин.

Лигалайз извинялся, а Джиган пугал кадыровцами: Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля

Украинский певец признался, что сам решил написать Басте – думал, что сможет убедить его выступить против войны, а тот в свою очередь привлечет к антивоенному движению многомиллионную армию поклонников. Как нам уже известно, произошло не так, как предполагалось.

Что интересно, еще в 2020 году Баста заявлял, что он украинец, по крайней мере, по линии матери. Впрочем, полномасштабное вторжение Василий Вакуленко (настоящее имя исполнителя) полностью проигнорировал.

Лигалайз извинялся, а Джиган пугал кадыровцами: Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля

"Я писал на самом деле Басте. Писал, чтобы он высказался... Я не считаю эти половины: украинец, не украинец. Он Вакуленко, но это же ничего не значит. Я написал ему – он заблокировал меня и всех, закрылся от украинцев", – раскрыл Крупин.

Ранее OBOZ.UA писал, что одессит Джиган впервые высказал свою позицию по поводу войны в Украине, высмеяв убегающих от мобилизации россиян. Подробнее об этом – в нашем материале.

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