Лигалайз извинялся, а Джиган пугал кадыровцами: Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля

Украинский музыкант, солист группы "Коррупция" Михаил Крупин имел немало знакомых и даже товарищей среди российских коллег. Ныне он не поддерживает с ними связь, однако в первые дни полномасштабного вторжения, когда все еще надеялись достучаться до российской стороны, списывался и даже созванивался с некоторыми артистами из страны-террористки. В частности, речь идет о рэперах Лигалайзе и Джигане, который является уроженцем Одессы.

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И если первый исполнитель открыто осудил путинский режим и войну в Украине, то одессит оказался предателем, который сам позвонил по телефону Крупину в попытках запугать его кадыровцами. Об этом Михаил рассказал в рамках YouTube-проекта "33 вопроса" от Люкс ФМ.

"Писал мне Лигалайз, звонил мне Джиган, наш "одессит-волонтер" (смеется – ред.)... Лигалайз был в шоке. Говорил, что он не знает, как мы это сможем простить. Что-то такое. А одессит мне позвонил, сказал: "Там кадыровцы идут". Я ему начал говорить, что происходит в его родной Одессе. Не думаю, что у него там еще кто-то остался", – поделился Крупин.

Украинский певец признался, что сам решил написать Басте – думал, что сможет убедить его выступить против войны, а тот в свою очередь привлечет к антивоенному движению многомиллионную армию поклонников. Как нам уже известно, произошло не так, как предполагалось.

Что интересно, еще в 2020 году Баста заявлял, что он украинец, по крайней мере, по линии матери. Впрочем, полномасштабное вторжение Василий Вакуленко (настоящее имя исполнителя) полностью проигнорировал.

"Я писал на самом деле Басте. Писал, чтобы он высказался... Я не считаю эти половины: украинец, не украинец. Он Вакуленко, но это же ничего не значит. Я написал ему – он заблокировал меня и всех, закрылся от украинцев", – раскрыл Крупин.

Ранее OBOZ.UA писал, что одессит Джиган впервые высказал свою позицию по поводу войны в Украине, высмеяв убегающих от мобилизации россиян. Подробнее об этом – в нашем материале.

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