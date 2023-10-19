'Мне очень стыдно': музыкант Миша Крупин объявил о вероятном завершении карьеры из-за скандального выступления в Одессе

Украинский музыкант, солист группы "Коррупция" Михаил Крупин в среду, 18 октября, давал акустический концерт в Одессе в одном из популярных ресторанов. На сцену певец вышел в состоянии сильного алкогольного опьянения, что даже не пытался скрыть от публики. Он честно признался, что его "набухали", а после этого начал нецензурно выражаться.

В сети распространили соответствующие видеокадры. В связи с этим Крупин записал обращение к фанатам, в котором признался, что задумался о завершении концертной деятельности. Видео исполнитель хита "Красный бархат" обнародовал на личной странице в Instagram.

Так, на кадрах из одесского ресторана можно увидеть, как Крупин, шатаясь, выходит на сцену.

Видео дня

"У меня просто один вопрос: вы что тут все ох***и, что ли? Вы готовы к тусе?... Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, и меня так набухали оху*** о просто", – едва произнес артист, обращаясь к зрителям.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

На следующее утро Крупин записал видеоизвинение, в котором подчеркнул, что больше его в таком состоянии публика не увидит, а главное – он задумался о завершении музыкальной карьеры или, по крайней мере, собирается поставить ее на паузу.

"Я просто хотел извиниться перед одесситами, перед слушателями, которые пришли в ресторан, и собственно перед рестораном, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень-очень сильно стыдно. Скорее всего я на некоторое время свою музыкальную карьеру буду прекращать. Еще раз простите меня пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", – заявил музыкант.

Как писал OBOZ.UA ранее, Миша Крупин заверил, что с 24 февраля не общался с российскими артистами, поскольку не видел в этом смысла. Впрочем, кроме коллег, в РФ живет бывшая жена музыканта, приемная дочь, а ранее и родной сын. С экс-возлюбленной певец общался лишь однажды, когда та позвонила ему в день полномасштабного вторжения.

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