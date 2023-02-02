Мирошниченко вспомнил, как российская ракета взорвалась у дома его родителей: живут недалеко от одной из ТЭЦ

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко вспомнил о сложных ситуациях во время отключений света после регулярных массированных ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины. Звезда очень переживал за родителей, которые живут недалеко от одной из ТЭЦ в Киеве.

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Эти опасения были оправданными. Во время одной из первых атак по столице, вражеская ракета упала и взорвалась всего в паре километров от жилья родителей Мирошниченка. Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

"Родители живут недалеко от одной из ТЭЦ. 10 октября, когда был первый массированный обстрел Киева, три ракеты летели в эту ТЭЦ, но не попали, а упали неподалеку. Одна за 2 километра взорвалась, как раз у дома моих родителей. А у них еще и панельный дом, так что мы тогда очень переволновались", – поделился ведущий.

Помимо переживаний за родителей, Мирошниченко также переживал за детей и супругу. Когда только начались отключения электроэнергии, ведущий не подготовился к отсутствию света, воды и тепла, из-за чего чувствовал себя виноватым.

"Сложный момент был в конце ноября, когда был очередной обстрел Киева и три дня не было света. А у нас дома все зависит от света, даже вода и отопление. Так что температура опускалась до +8 градусов. В тот момент у меня было чувство, что во всем виноваты путин и я. Я – потому что не закупил заранее воду. Тогда был безумный ажиотаж на питьевую воду. Но я понимаю, это нервы, эмоции. С пониманием отношусь к этому. В таких случаях я позволяю жене выпустить эмоции", – вспомнил шоумен.

Сейчас, как подчеркнул ведущий, его семья к отключениям адаптировалась и подготовилась: купили аккумулятор, сделали стратегический запас воды и даже вместе с соседями планируют покупку генератора.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Jerry Heil рассказала, как сильно пострадал во время полномасштабной войны ее родной Васильков, что в Киевской области. Пытаясь войти в столицу, оккупанты в феврале и марте активно обстреливали город крылатыми и баллистическими ракетами, сделав его в начале вторжения одной из самых горячих точек фронта. Все это время там оставались родители знаменитости.

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