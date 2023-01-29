Jerry Heil рассказала о родном Василькове на Киевщине, который разбомбили оккупанты: родители все время были там

Популярная украинская певица Jerry Heil рассказала, как сильно пострадал во время полномасштабной войны ее родной Васильков, что в Киевской области. Пытаясь войти в столицу, оккупанты в феврале и марте активно обстреливали город крылатыми и баллистическими ракетами, сделав его в начале вторжения одной из самых горячих точек фронта.

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Как рассказала исполнительница, все это время ее родители оставались там, хотя звездная дочь регулярно уговаривала их выехать из крайне опасной территории. Подробностями Jerry Heil поделилась в интервью Григорию Решетнику для YouTube-проекта "Як ти?"

После атак врага в конце февраля и в марте 2022 года в Василькове был полностью уничтожен местный аэродром, произошло возгорание на нефтебазе в селе Крячки, что фактически считается северной окрестностью города. Кроме этого, существенно пострадал жилищный сектор населенного пункта: разрушены многоквартирные дома, магазины и детские площадки.

Когда артистка впервые вернулась в Васильков после освобождения Киевской области, то не узнала родной город.

"Я въезжала в разбомбленный город. У нас разрушили училище, лицей. Просто весь город. Он так изуродован. Ощущение, будто это действительно какая-то параллельная реальность, не может такого быть, что просто кто-то пришел и стер с лица земли город, оставив там разруху. Очень больно", – поделилась знаменитость.

Родители Яны Шемаевой (настоящее имя певицы) не захотели уезжать из города, несмотря на ужасы, которые там происходили.

"Я на расстоянии пыталась принять какие-то меры, чтобы их куда-то сместить. Я нашла людей, которые готовы были их эвакуировать. Уже эти люди начали им звонить: "Давайте мы вас вывезем, там село есть". Нет... Окончательный был ответ. Я поняла, что это их выбор, они приняли для себя такое решение и мне, наверное, нужно с ними как-то считаться, потому что они взрослые сознательные люди", – прокомментировала исполнительница.

Как писал OBOZREVATEL, ранееJerry Heil после госпитализации запостила видео, как падала в трехметровую оркестровую яму, и рассказала о своем самочувствии. После инцидента исполнительница упала в обморок, а в больнице расплакалась.

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