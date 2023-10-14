Минкульт и 'Квартал 95' не способствовали: Эллерт нецензурно ответил, как смог эмигрировать из Украины во время военного положения

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, комик и сценарист Александр Эллерт во время полномасштабной войны эмигрировал в США. Его поклонники до сих пор не понимают, как звезде удалось не просто уехать, но и несколько раз возвращаться домой.

На этот вопрос артист ответил в блоге в саркастической манере, нецензурно попросив оставить его в покое. Эллерт подчеркнул, что на законных основаниях въезжает и уезжает из Украины, но Минкульт и знакомства ему в этом не способствуют (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, звезда "Холостячки" писал шутки для "Квартала 95", поэтому поклонники предполагали, что разрешение на выезд украинцу выдавал Минкульт, как и другим артистам-гастролерам. В последнем посте Эллерт эти слухи опроверг.

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"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Путь и Добробат никакого отношения к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально от**баться от меня", – написал комик.

Украинец также оправдался за то, что за границей не отстаивает свой язык. Когда у звезды есть возможность не разговаривать на английском, он коммуницирует на русском. По этой причине Эллерт ведет соцсети на языке врага, называя это "честностью".

Кстати, в свое время сценарист сталкивался с критикой из-за своего переезда и даже написал пост с объяснением собственной позиции. Поддержку его мысль в обществе не встретила.

Ранее OBOZ.UA писал, где проживает Эллерт, как выглядит его единственная дочь и что эмигрант говорил о войне в Украине. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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