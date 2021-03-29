8-летняя Маханец вернулась в Instagram и показала новое видео

В понедельник, 29 марта, 8-летней украинке Милане Маханец и 13-летнему Паше Паю, которые попали в скандал из-за своих отношений, вернули страницы в Instagram. Отметим, что еще 27 марта их аккаунты удаляли.

Девочка сообщила, что она также создала второй профиль, где будет рассказывать о школе и других событиях из жизни. Об этом Маханец написала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, 8-летняя Милана подчеркнула, что теперь из домашнего обучения она перешла на обычное и даже показала свою новую школу. Пока девочка учится дистанционно из-за пандемии коронавируса.

Также Маханец поделилась новым роликом, в котором позировала в летнем платье с цветочным принтом перед камерой фотографа. Она добавила, что очень ждет лето.

Аккаунт в социальной сети вернули и блогеру Паю. Об этом он лично написал в stories.

Напомним, что в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".