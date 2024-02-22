Микки Рурк показал видео с Залужным и призвал всех донатить Украине

Всемирно известный американский актер и сценарист Микки Рурк в очередной раз продемонстрировал свою любовь к Украине. Он обнародовал видео с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где тот подписывает сине-желтый флаг. Благотворительная организация One World Aid Alliance, соучредителем которой является помощник и близкий друг голливудской звезды Дмитрий Корнийчук – уроженец Николаева, разыграет флаг с автографом "железного генерала" среди тех, кто сделает донат.

Звезда фильмов "Рестлер", "Город грехов", "Охота на ведьм" и других разместил публикацию благотворительной организации в своих InstaStories. Кроме того, он посвятил еще три stories призывам донатить на помощь Украине в войне против РФ.

На обнародованном видео Залужный оставляет свою подпись на флаге Украины, а затем на английском языке говорит: "Спасибо вам за поддержку".

В описании представители One World Aid Alliance отметили: "Уникальный розыгрыш флагов. Мы получили необычайный подарок – флаг, подписанный Валерием Залужным, бывшим Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, посвященный нашему делу и неизменной поддержке от Микки Рурка. Этот флаг символизирует надежду и несокрушимый дух единства. Станьте частью этого исторического события... Этот флаг, в благодарность и солидарность, может стать вашим. Присоединяйтесь уже сегодня и станьте вместе с нами на нашем пути поддержки и восстановления. Каждый вклад приносит надежду".

Тем временем Микки Рурк поделился видео и сделал для подписчиков, которых у него более 333 тысяч, инструкцию о том, как нужно донатить.

"Продолжается розыгрыш флагов! Выиграйте флаг с автографом Валерия Залужного. Пожертвуйте $25 через PayPal/Apple. Сделайте репост и отметьте нас. Отправьте нам скриншот своего пожертвования. Розыгрыш заканчивается 8 марта. Победитель будет объявлен 10 марта", – отметил актор.

Он также оставил ссылки на две "банки", которые нужно пополнить, чтобы помочь Украине и получить возможность выиграть уникальный флаг.

Как мы отметили, соучредителем One World Aid Alliance является помощник и хороший друг звезды из Николаева Дмитрий Корнийчук. С украинцем Микки Рурк работает уже 10 лет, завещал ему все свое состояние и даже заявил, что хочет быть похороненным в Украине, где вырос его лучший друг. И это не пустые слова! 18 августа 2020 года Корнейчук приехал в Загорцы Хмельницкой области и выбрал место на кладбище для знаменитости.

Напомним, в начале этого года Микки Рурк призвал поклонников помогать пострадавшим от России херсонцам. Он объявил о сборе в один миллион долларов для благотворительной организации One World Aid Alliance.

Как писал OBOZ.UA, ранее Микки Рурк, а также певица Шер призвали предоставить Украине необходимое оружие для защиты от российских захватчиков. Кроме того, до этого артист заявил, что молится за украинцев.

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