Мика Ньютон заявила, что Крым – это Украина, и отказалась от концертов в РФ

Украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай) публично заявила, что временно оккупированный Крым – это Украина. Артистка сообщила, что уже много лет отказывается от концертов в РФ.

Соответствующее заявление женщина сделала на своем Instagram-аккаунте в формате сторис, отвечая на вопросы подписчиков. "В Россию вернуться не хочешь?" – спросил один из поклонников у певицы.

Мика Ньютон написала, что она украинка и "всегда жила в Украине". Отметим, что последнее время артистка проживает в США.

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По словам исполнительницы, говорить о политике она не любит. "Но я против того, что происходит между нашими странами", – заявила она.

Грицай продолжила: "Я считаю, что Крым – это Украина! Я уважаю всех своих поклонников из всего мира, но здесь для меня это очень принципиально".

В связи с конфликтом Мика Ньютон много лет не выступает на территории Российской Федерации, отказываясь от концертов и корпоративов.

Оксане Стефановне Грицай 35 лет. Родом она из города Бурштын Ивано-Франковской области.

Участница песенного конкурса "Евровидение-2011" от Украины. С песней "Angel" она заняла четвертое место в финале.

После конкурса уехала в Соединенные Штаты Америки, сейчас живет в центре Лос-Анджелеса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Игорь Кондратюк выдвинул петицию с требованием запретить гастроли в стране артистов из РФ.

По словам звезды, его инициативу должны поддержать, а "власть, которая не слышит украинцев, не реагирует на запрос общества, не имеет обратной связи с гражданами, получает Майдан".