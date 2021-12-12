Михайлюк уехал в США, после того, как сбил пешехода: на лечение пострадавшего нужно около 60 тыс. грн

Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк случайно сбил пешехода в Киеве, после чего улетел в США. Долгое время мужчина не выходил на связь и не встречался с родственниками пострадавшего Федора Медынского, однако обещал сделать это по возвращению в Украину.

Об этом "Сегодня" рассказала гражданская жена Медынского Анжела Шульга. Она поделилась подробностями о состоянии мужа и сообщила, что на лекарства и услуги медиков необходимо потратить около 60 тысяч гривен.

Напомним, пострадавший выжил, но получил серьезные повреждения: черепно-мозговую травму, переломы плеча, ребер, тазобедренного сустава, открытый перелом правой ноги. Шейный отдел позвоночника перебит в двух местах.

Видео дня

Михайлюк вышел на связь с Анжелой после того, как она рассказала в СМИ о подробностях аварии и призналась, что знаменитость никак не помогает в лечении супруга.

"Он мне сказал, что готов встретиться и, насколько я поняла, помочь деньгами на восстановление мужа", – сообщила журналистам киевлянка.

Также женщина отметила, что сейчас экс-Холостяк находится за пределами Украины – он улетел в США, Майами, где у него есть бизнес. Он встретится с Шульгой на следующей недели, по возвращению в Киев.

Сам же виновник ДТП комментарии прессе не дает и в соцсетях ничего не публикует. Он лишь однажды выставил Instsgram-stories из самолета с видом на небо, очевидно, когда направлялся в Америку.

По словам Анжелы, врачи конкретизировали суммы, необходимые для лечения – речь идет как минимум о 56 тыс. гривен. Однако женщина рассказала, что это неокончательная цена, поскольку ежедневно ей приходится тратить на лекарства для мужа от 1200 до 2900 грн.

Напомним, OBOZREVATEL писал об аварии:

Максим Михайлюк случайно сбил человека в Печерском районе Киева 4 декабря. Пострадавший остался жив, однако находится в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда мужчина внезапно выбежал и попытался перейти дорогу в неположенном месте. Тогда Михайлюк начал давить на педаль тормоза, но столкновения уже было не избежать.

В больнице пострадавшему, 42-летнему Федору Медынскому, поставили пластину в плече, дренаж в легкое. Ему экстренно провели три операции, которые длились с 5 утра и до 11 часов дня.

Гражданская жена Федора рассказала, что в день аварии она вместе с мужем работала в клининговой компании: убирала помещение столичной спортивной школы на улице Бастионной. Медынский решил сходить за сигаретами и направился в ближайший круглосуточный магазин с охранником. Тот показывал мужчине дорогу. Именно он вскоре сообщил, что супруга попал под колеса авто. О всех подробностях – читайте в нашем материале.

Коротко о знаменитости:

Максим Михайлюк – 36-летний профессиональный пилот, основатель летной школы в Майами (США). Участвовал в десятом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

Михайлюку не удалось построить долгосрочные отношения на шоу. Он нашел любовь вне проекта – модель Дашу Хлистун. Пара жената, воспитывает маленькую дочь Ариану.

Также ранее OBOZREVATEL делал материал про звезд, которые пережили жуткие аварии. Среди них Настя Каменских, Олег Винник, Константин Меладзе и другие.