7 звезд, которые пережили жуткие аварии. Фото

К сожалению, никто не застрахован от дорожно-транспортных происшествий, даже звезды. Они нередко становятся участниками жутких инцидентов на дороге.

К примеру, Настя Каменских с пассажирского кресла вылетела через лобовое стекло во время столкновения, а машину Олега Винника развернуло на 360 градусов во время ДТП. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые стали участниками дорожных аварий.

Лидия Таран

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Украинская телеведущая Лидия Таран в ноябре 2021 попала в аварию, когда ехала на такси. Перед машиной, в которой ехала ведущая, стояло авто без предупреждающих знаков. В результате столкновения такси загорелось. Лидия выкатывалась из авто. От серьезных травм звезду телевидения спас ремень безопасности, он смягчил ее удар об переднее сидение. Об инциденте она рассказала в программе "Твій день".

Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак в октябре 2021 года попала в жуткую аварию, когда ехала в Сочи. Автомобиль, пассажиркой которого была ведущая, выехал на встречную полосу для обгона и врезался в микроавтобус. В результате столкновения погибла женщина, а Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Шофер ведущей полностью признал свою вину.

МакSим

В апреле 2019 года российская певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт. Она ехала на такси, когда у машины лопнуло колесо. МакSим получила серьезные травмы и некоторое время лежала в больнице. Кроме этого, исполнительница рассказала о еще двух авариях, которые случались в ее жизни.

Актеры "Дизель Шоу"

В октябре 2018 коллектив юмористической программы "Дизель Шоу" попал в ДТП. Их автобус возвращался с гастролей со Львова в Киев. Водитель не справился с управлением и влетел в грузовик. Он до сих пор находится под следствием. В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская, а Яна Глущенко и Егор Крутоголов попали в больницу с травмами.

Константин Меладзе

В декабре 2012 года композитор Константин Меладзе под Киевом сбил насмерть пешехода Анну Пищало. Женщина шла через дорогу по установленному переходу, когда на нее налетел композитор на своем авто. В результате аварии Анну отбросило на 30 метров. Впрочем, продюсер избежал наказания, заплатив родственникам погибшей 30 тысяч долларов. К тому же, экспертиза показала, что Меладзе сделал все возможное, чтобы не допустить столкновения.

Настя Каменских

В июне 2006 года украинская певица Настя Каменских попала в серьезную аварию. Автомобиль, в котором она сидела, перевернулся восемь раз. В результате автокатастрофы погибли три человека, остальные участники были травмированы. Настя вылетела из машины, выбив собой лобовое стекло. Она сильно повредила голову и ногу, но осталась жива. О ДТП исполнительница упомянула в интервью "Світському життю".

Олег Винник

Певец Олег Винник в 2000-х едва остался жив после жуткой аварии. В программе "Зірковий шлях" исполнитель рассказал, что его машину развернуло на 360 градусов. Столкновение произошло в Германии, когда шел дождь. У авто Винника влетел встречный автомобиль, который и стал виновником ДТП.

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