Михаил Пореченков убит? Откуда взялась история о 'взорванном дроном автомобиле' актера и что с ней не так

В День святого Валентина, 14 февраля, в сети появились слухи о смерти одного из самых ярых пропагандистов РФ, актера Михаила Пореченкова. Его якобы ликвидировали на временно оккупированном Донбассе.

Тема стала популярным запросом у Google, и ее начали обсуждать в X, ранее называвшемся Twitter. OBOZ.UA решил рассказать, откуда взялись слухи и что с ними не так.

Накануне в YouTube появилось видео с громким названием "ВСУ ликвидировали Михаила Пореченкова в Донецкой области", где искусственный интеллект читает новость, мол, дрон влетел в авто актера, когда тот ехал по делам.

"Это тот овощ, который в октябре 14-го года посетил захваченный Донецк, где вместе с боевиками "ДНР" стрелял из пулемета, вероятно, по позициям украинских военных в Донецком аэропорту. Так вот, в этот замечательный день наконец-то перестал дышать господин Пореченков. Он снова наведался в Донецк, где его автомобиль взорвал наш боевой дрон. Земля тебе бетоном", – говорится в тексте ИИ.

Ролик за день набрал впечатляющие полмиллиона просмотров, а доверчивые пользователи не подвергли сомнению эту информацию и начали "разносить" ее в соцсетях. Дошло даже до того, что детям звезды присылали вопросы о благополучии путиниста.

Вирусный ролик не содержал ссылок на первоисточник, фото или видеодоказательств, а также реакции на новость об "убийстве".

Когда первое видео стало очень популярным и попало в рекомендации, появилось еще одно – с "подтверждением" и ссылкой на друзей артиста в "Одноклассниках", но скриншотов снова не прикрепили.

Пореченков не ведет соцсети, доступные украинцам, так что сомнительную новость проверить сложно. Однако, если поискать страницу актера в запрещенном в Украине "Вконтакте", то можно обнаружить, что он сидит онлайн и не комментирует слухи.

Пропагандисты также не написали ни слова об "убитом" россиянине, поэтому можно предположить, что информация о его смерти – фейк.

Ранее OBOZ.UA писал, что Пореченков назвал российских военных, убивающих наш народ, "лучшими людьми страны". Он поблагодарил их за участие в войне и благословил на дальнейшие преступления.

Позже он выдал пропагандистский бред о "российских людях в Украине" и "оправдал" нападение России

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