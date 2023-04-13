Путинист Пореченков выдал пропагандистский бред о 'русских людях в Украине' и 'оправдал' нападение России

Известный российский актер Михаил Пореченков, который славится своим фанатизмом по отношению к РФ и путинскому режиму, выдал новую порцию бреда о войне в Украине. В частности, артист, следуя классическим правилам пропагандистской методички, попытался объяснить, от чего "защищается" Россия и почему в таком случае она напала первой. Очевидно, подсмотрев ответ у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, актер заверил, что это был "превентивный удар".

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Однако определить одну цель военной агрессии своей страны "Z-патриот" не смог, поэтому принялся озвучивать все подряд: и о "русских людях в Украине", и о "борьбе с фашистами". Поток абсурдных ответов зафиксировали пропагандисты сайта kp.ru.

Про полномасштабное вторжения 24 февраля 2022 года Пореченков сказал: "Это продолжение чего-то. Агрессивной политики по отношению к нам. Что делать в такой ситуации? Защищаться. Мы так и делаем. Сейчас некоторые разбирают: почему мы начали первыми. Был нанесен превентивный удар".

Путинист искренне верит, что украинцы ждут оккупантов. И хотя тех никто с цветами не встречал, как были убеждены больше года назад власти Кремля, актер не сомневается в том, что это произойдет. Более того, артист уверяет, что ему пишут "вменяемые поклонники из Украины", а все остальные, как можно понять по словам Пореченкова, – это "фашисты", и их нужно "бить".

"Еще как пишут! Все вменяемые люди остались вменяемыми. Их тоже можно понять: это их родина, это их территория. Даже когда они были лояльны к нам, все равно это уже было другое государство, которое формировалось враждебным. Вот случилась нынешняя ситуация. Конечно, все они тяжело переживают. Кто-то отказался совсем разговаривать, кто-то продолжает общаться. Мы же понимаем, что часть людей там находящихся – наши люди. Что с этим делать? Я скажу так. Есть в истории нашего народа хорошая практика – бить фашистов. Так будет и в этот раз. Как мы можем рассуждать о военной операции, не понимая всю карту, не видя целиком? Если нас поставили в такие условия, мы должны себя защищать и отстаивать свои интересы. Это точка", – выдал порцию несвязных мыслей путинист.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Пореченков назвал военнослужащих РФ, которые убивают невинных украинцев, лучшими людьми страны. Такое заявление он сделал во время посещения раненых оккупантов в военном госпитале Белгородской области. Подробнее – в нашем материале.

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