МИД Украины резко осудил Джареда Лето за намерение выступить в России: оскорбил всех, кто жертвует жизнью, защищая свободу

Министерство иностранных дел Украины остро отреагировало на заявление американского актера и музыканта Джареда Лето по поводу его желания приехать в Россию и Украину после окончания войны. Артист выступал в основном перед российской аудиторией на концерте группы Thirty Seconds to Mars в Белграде, столице Сербии.

В то время как музыкант должен был общаться с сербской аудиторией, ведь приехал на их родину, он апеллировал к россиянам и рассказывал им, как обожает этот народ. МИД обратил внимание на попытки Джареда Лето избежать слова "война", назвав ее "проблемой", и на то, как он оскорбил украинцев, жертвующих своей жизнью ради решения этой "проблемы".

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступить в России являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", – выступили с заявлением представители МИД.

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В сети массово обсуждают заявление актера, в котором он выразил желание "тусоваться и веселиться" с фанатами на их родинах – Сербии и России. Об украинцах он не упомянул, но странным образом к списку городов, в которых он хочет побывать с концертом, присоединил Киев.

Прежде всего, музыкант поинтересовался, сколько сербов и россиян находится в зале. Аудитория массово загудела по вопросу о жителях РФ. Их было гораздо больше.

"Вы скучали по нам? Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", – сказал Лето.

Тогда музыкант якобы перешел на русский язык и сказал "Спасибо", чтобы показать, что он на одной волне с большинством фанов.

Джаред Лето до сих пор этот инцидент не прокомментировал.

Ранее он демонстрировал поддержку нашей страны, посещая благотворительные мероприятия, как вот гала-вечер в Италии, поя песню об Одессе и выражая желание приехать в Украину и "взмахнуть украинским флагом на сцене". Джаред Лето также приезжал в Украину в 2014 году, а уже вскоре во время получения "Оскара" говорил, как "поддерживает украинцев, мечтающих жить в демократии".

Ранее OBOZ.UA писал, что МИД также реагировал на фейковую "дипломатическую должность" Алины Гросу в США. В пресс-службе опровергли слухи.

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