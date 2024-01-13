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Ездил в оккупированный Крым и поддерживает Россию: в известном сериале от HBO снимется опальный Милош Бикович, фанаты пригрозили бойкотом

Катерина Малай
Кино
2 минуты
1,5 т.
Ездил в оккупированный Крым и поддерживает Россию: в известном сериале от HBO снимется опальный Милош Бикович, фанаты пригрозили бойкотом

Третий сезон сериала "Белый лотос", съемки которого канал HBO запланировал на февраль в Пхукете и Бангкоке, уже разочаровал сознательную часть зрителей. К касту актеров присоединился уроженец Сербии Милош Бикович.

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Он публично поддерживал Россию в ее политике после вторжения в Украину и снимался в оккупированном Крыму. Русскоязычные зрители знают Милоша по ролям в сералах "Холоп", "Отель "Элеон" и других. Фото актеров разместили в Instagram.

Зрителям пообещали сделать новый сезон "длиннее и безумнее". Никаких подробностей о персонажах не сообщается, но, как сообщал Deadline в ноябре, персонажами станут патриарх, руководительница корпорации, актриса, пара матерей, неудачник и йог.

Съемки состоятся в Таиланде, где будут развиваться события третьего сезона. Однако определенное количество зрителей уже пригрозило бойкотировать сериал, если там снимется Милош.

Ездил в оккупированный Крым и поддерживает Россию: в известном сериале от HBO снимется опальный Милош Бикович, фанаты пригрозили бойкотом

Его даже не пытаются называть сербским актером, ведь свою популярность Милош получил именно в России. В 2021 году он публично заявлял, что "Россия двигается своим путём, а Европа ее не понимает".

Позже опальный актер выдал, что в Крыму живут "русские", которые "сами решили присоединиться к РФ на референдуме". Над этим заявлением смеялись даже в Центре противодействия дезинформации.

А еще у Милоша есть российское гражданство, которое он получил ровно за год до полномасштабной войны в Украине.

Под постом HBO свое недовольство выразили сотни зрителей. "Какой позор. Вы поддерживаете геноцид", "Русский актер в сериале? Я пропущу этот сезон, спасибо", "Вы поддерживаете геноцид, я так понимаю?" "Милош имеет российское гражданство. Он также продолжает сниматься в российских фильмах и поддерживает политику этой страны. Спасибо, я пропущу 3 сезон", "Зачем выбирать актера из страны, которая ежедневно наносит вред невинным людям?" "Он говорит, что Россия поступает правильно и поддерживает геноцид украинцев. Это тот актер, которого вы хотели бы выбрать?" – написали в комментариях.

Ездил в оккупированный Крым и поддерживает Россию: в известном сериале от HBO снимется опальный Милош Бикович, фанаты пригрозили бойкотом

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