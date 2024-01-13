Ездил в оккупированный Крым и поддерживает Россию: в известном сериале от HBO снимется опальный Милош Бикович, фанаты пригрозили бойкотом

Третий сезон сериала "Белый лотос", съемки которого канал HBO запланировал на февраль в Пхукете и Бангкоке, уже разочаровал сознательную часть зрителей. К касту актеров присоединился уроженец Сербии Милош Бикович.

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Он публично поддерживал Россию в ее политике после вторжения в Украину и снимался в оккупированном Крыму. Русскоязычные зрители знают Милоша по ролям в сералах "Холоп", "Отель "Элеон" и других. Фото актеров разместили в Instagram.

Зрителям пообещали сделать новый сезон "длиннее и безумнее". Никаких подробностей о персонажах не сообщается, но, как сообщал Deadline в ноябре, персонажами станут патриарх, руководительница корпорации, актриса, пара матерей, неудачник и йог.

Съемки состоятся в Таиланде, где будут развиваться события третьего сезона. Однако определенное количество зрителей уже пригрозило бойкотировать сериал, если там снимется Милош.

Его даже не пытаются называть сербским актером, ведь свою популярность Милош получил именно в России. В 2021 году он публично заявлял, что "Россия двигается своим путём, а Европа ее не понимает".

Позже опальный актер выдал, что в Крыму живут "русские", которые "сами решили присоединиться к РФ на референдуме". Над этим заявлением смеялись даже в Центре противодействия дезинформации.

А еще у Милоша есть российское гражданство, которое он получил ровно за год до полномасштабной войны в Украине.

Под постом HBO свое недовольство выразили сотни зрителей. "Какой позор. Вы поддерживаете геноцид", "Русский актер в сериале? Я пропущу этот сезон, спасибо", "Вы поддерживаете геноцид, я так понимаю?" "Милош имеет российское гражданство. Он также продолжает сниматься в российских фильмах и поддерживает политику этой страны. Спасибо, я пропущу 3 сезон", "Зачем выбирать актера из страны, которая ежедневно наносит вред невинным людям?" "Он говорит, что Россия поступает правильно и поддерживает геноцид украинцев. Это тот актер, которого вы хотели бы выбрать?" – написали в комментариях.

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