Поддерживает Путина и войну, снимался у Марченко: МИД Украины пристыдил HBO за сотрудничество с актером Милошем Быковичем

В новом третьем сезоне "Белого лотоса" среди актеров должен появиться еще один – серб Милош Быкович, вокруг которого разразился скандал. Стриминговую платформу HBO, которая будет снимать сериал, поклонники сильно раскритиковали из-за неудавшегося подбора каста, к протестующим даже присоединилось украинское министерство.

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Приглашая на съемки, канал HBO упустил тот факт, что актер активно поддерживает Россию в войне против Украины, на что и обратило внимание Министерство иностранных дел Украины в соцсети Х. От стриминговой платформы ответа так и не было.

"Милош Быкович, сербский актер, поддерживающий Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается играть главную роль в 3 сезоне HBO "Белый лотос". HBO, нормально ли вам работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?" – говорилось в твите МИД.

К своему твиту МИД также прикрепили видео, в котором предоставили доказательства активной поддержки Быковичем российской политики. Здесь и встреча с Путиным, и награждение российскими медалями за культуру, и съемки в российских шоу и даже паспорт страны-оккупанта.

"Россия приняла меня еще с моего первого визита сюда. Я чувствую себя здесь дома. Я унаследовал российские ценности, и они перекликаются с моими", – цитировали в видео Милоша Быковича.

Быкович даже очутился в сериале "Паломница" предательницы Оксаны Марченко, которая известна украинцам как героиня мема "И дост кара гюнде бели олур" и жена Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.

В частности, ранее он также ездил в оккупированный Крым и заявлял, что там живут россияне, а на незаконном референдуме местные жители самостоятельно проголосовали за присоединение к восточному соседу.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Милоша Быковича даже не пытаются называть сербским актером. Свое признание он получил именно в России. Из-за актера, несущего в мир "русский мир" многие зрители планируют бойкотировать сериал "Белый лотос".

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