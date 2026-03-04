Месть, самоубийство или убийство? Пять жутких версий смерти Владимира Ивасюка, которые не дают покоя украинцам 46 лет

4 марта могло бы исполниться 77 лет Владимиру Ивасюку – композитору, чья "Червона рута" стала символом украинской эстрады. Но уже 46 лет его смерть остается одной из самых загадочных страниц новейшей истории Украины.

Видео дня

Официальная версия, озвученная советским следствием в 1979 году, – самоубийство через повешение. Именно с этой формулировки и началась история, в которую многие не поверили. OBOZ.UA расскажет о пяти теориях гибели Владимира Ивасюка.

1. Официальная версия: самоубийство после "депрессии"

Тело Владимир Ивасюк случайно нашли 18 мая 1979 года в Брюховицком лесу вблизи Львова. Солдат, который участвовал в учениях и "охотился на лис" – так называли форму подготовки радистов, – наткнулся на полузависшее тело мужчины.

После шести месяцев расследования прокуратура УССР объявила: композитор покончил с жизнью самоубийством. Тогда официально заявили, что причиной смерти стало повешение, а слухи о других обстоятельствах – выдумка.

Следствие настаивало, что Ивасюк якобы не обрел душевного равновесия после лечения во Львовской областной психиатрической больнице. В материалах дела отмечалось, что композитор имел хроническую усталость и бессонницу.

В то же время в истории болезни указано: "состояние больного улучшается: постепенно нормализуется настроение, улучшается сон, становится физически сильнее". Впоследствии он получил справку: "состояние тов. Ивасюка В. М. хорошее, и он может приступить к занятиям в консерватории".

Важная деталь: версия о самоубийстве активно распространялась после слов Виктора Герасимова, который якобы ссылался на разговоры с отцом композитора. Мол, Ивасюк имел психологические трудности из-за давления в учебной среде и усталости. Однако близкие категорически отрицали эту интерпретацию.

2. Версия о вымогательстве денег

Композитор Александр Злотник, который жил с Ивасюком в одной комнате общежития, убежден: самоубийства не было.

В интервью Дмитрию Гордону он заявил, что Ивасюк мог стать жертвой вымогательства. По его словам, незадолго до исчезновения композитор снял в банке крупную сумму денег, сел в такси и больше на связь не выходил.

"Думаю, что на него наехали и требовали деньги. Мне даже сон такой приснился. Я был уверен, что именно с него требовали деньги. И, видимо, он не дал", – отметил композитор, назвав эту версию для себя "однозначной".

При этом Злотник подчеркнул, что не считает хроническое перенапряжение Ивасюка достаточным основанием для версии самоубийства. Он отметил, что Ивасюк имел теплые отношения с семьей и не мог сознательно нанести такой удар близким.

3. Российская певица и загадочная смерть свидетелей

Другую версию озвучивал певец Виктор Морозов. В интервью "СучЦукрМуз" он рассказал, что вместе с режиссером Львовского телевидения Софией Кохмат пытался провести собственное журналистское расследование.

По его словам, недалеко от места исчезновения Ивасюка в тот же период при странных обстоятельствах утонули двое юношей и девушка. Местные жители утверждали, что все они хорошо плавали. Это породило предположение, что молодые люди могли стать нежелательными свидетелями.

Отдельно Морозов упомянул и версию, связанную с российской певицей Татьяной Жуковой, с которой Ивасюк встречался последние пять лет жизни. После его смерти она внезапно уехала из Украины. Подозревают, что она была специально подосланной агенткой КГБ или знала что-то об истинной причине смерти музыканта.

4. Версия об убийстве КГБ

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины возобновила закрытое уголовное дело. Тогдашний прокурор Львовщины Роман Федык в феврале 2015 года заявил: "Следователи прокуратуры собрали неопровержимые доказательства того, что в 1979 году певца Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ".

Материалы расследования передали в военную прокуратуру. В 2019 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел следственные эксперименты и пришел к выводу: физически композитор не смог бы самостоятельно осуществить такое повешение – для этого нужны были усилия нескольких человек.

Бывший первый заместитель генпрокурора Николай Голомша в 2021 году заявил в эфире программы "Право на власть": "Мы установили, что он был повешен уже мертвым", хотя детальных доказательств публично не привел.

Поэт Богдан Стельмах еще в 2009 году предполагал: "Возможно, его бросили в подвал СИЗО, замучили и вывезли в лес, инсценировав самоубийство".

5. Конкуренция и зависть

Еще одна версия – Ивасюка могли "убрать" как нежелательного конкурента. Несмотря на популярность и государственные награды, по словам профессора Львовской консерватории Владимира Заранского, композитор вызывал зависть у части коллег.

Заранский вспоминал, что в день исчезновения Ивасюк был в хорошем настроении и говорил о предстоящей сессии. В то же время другие свидетельства указывали, что его вычеркнули из списка претендентов на премию имени Островского, что могло стать психологическим ударом.

Через три недели после похорон Ивасюка во Львове нашли повешенным еще одного работника консерватории – хорового дирижера Владимира Сенишина.

"Такой же почерк был", – утверждал Заранский.

Ранее OBOZ.UA показывал архивные видео Владимира Ивасюка. Близкие музыканта снимали его во время отдыха, интересных бесед, поездок и игры на музыкальных инструментах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!