Убили из-за российской певицы: друг Владимира Ивасюка рассказал убедительную версию его 'самоубийства' и вспомнил странную смерть свидетелей

Прошло 46 лет со дня гибели выдающегося украинского композитора Владимира Ивасюка, однако вокруг обстоятельств его смерти до сих пор ведутся дискуссии. Несмотря на официальную версию о самоубийстве, близкие к артисту люди продолжают настаивать: он мог стать жертвой убийства.

Видео дня

Один из друзей Ивасюка – певец Виктор Морозов – поделился в интервью "СучЦукрМуз" собственным видением трагедии и вспомнил события, которые, по его словам, так и не получили должного расследования. По его словам, версия о самоубийстве появилась после слов Виктора Герасимова, который якобы ссылался на разговоры с отцом композитора.

Мол, Ивасюк имел психологические трудности из-за давления в учебной среде, усталости и нереализованных творческих замыслов. Именно это, по той версии, могло подтолкнуть его к роковому шагу. Впрочем, близкие к композитору люди категорически с этим не согласны.

Собственное расследование и странная смерть свидетелей

Виктор Морозов отметил, что вместе с режиссером Львовского телевидения Софией Кохмат они пытались провести собственное журналистское расследование. В рамках этой работы им удалось пообщаться даже с представителями прокуратуры Львовской области. Именно тогда появилась информация о загадочной смерти возможных свидетелей – двух юношей и девушки, которые отдыхали у озера в тот самый период, когда исчез композитор.

По словам собеседника, молодые люди якобы утонули при странных обстоятельствах, хотя, как утверждали местные жители, все они хорошо умели плавать. Это породило предположение, что они могли стать нежелательными свидетелями и были устранены. Дополнительные подозрения вызвало и то, что события происходили в мае – в теплое время года, когда подобные случаи выглядели особенно нетипично.

Какая причастность россиянки

Отдельно Морозов вспомнил и версию, связанную с российской актрисой Татьяной Жуковой-Киртбаей, которая в те годы была популярной солисткой Львовского оперного театра и звездой кино, а в 2000-х снималась в "Моя прекрасная няня".

По его словам, именно последняя история любви Ивасюка могла иметь косвенное отношение к событиям вокруг его смерти, однако подробности остаются фрагментарными и никогда не были официально подтверждены. В то же время он подчеркнул: версия о самоубийстве, по его убеждению, не выдерживает никакой критики.

Отметим, что с Жуковой Ивасюк встречался последние пять лет своей жизни. При этом в семье легендарного певца Татьяну очень недолюбливали. Уже после гибели артиста женщина внезапно уехала из Украины. Подозревают, что она была специально подосланной агенткой НКВД или знала что-то об истинной причине смерти Ивасюка.

Владимир Ивасюк исчез в конце апреля 1979 года, а 18 мая его тело нашли в Брюховицком лесу вблизи Львова. Композитору было всего 30 лет. За свою короткую жизнь он создал 107 песен, 53 инструментальных произведения и музыку к театральным постановкам, а его "Червона рута" и "Водограй" стали символами украинской музыкальной культуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2014 году Генеральная прокуратура возобновила закрытое уголовное дело об обстоятельствах смерти Владимира Ивасюка. Тогдашний прокурор Львовщины Роман Федык публично заявил в феврале 2015 года: "Убит сотрудниками КГБ". "Следователи прокуратуры собрали неопровержимые доказательства того, что в 1979 году певца Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ", – утверждал Федык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!