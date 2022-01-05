Мэрилину Мэнсону – 53! Пять фактов о короле эпатажа, от которых мурашки по коже

Американскому музыканту Мэрилину Мэнсону 5 января исполнилось 53 года. Его называют королем эпатажа, садистом и извращенцем, однако даже темные страницы биографии Мэнсона не мешают ему оставаться самым популярным рокером.

Артист не только лидер музыкальной группы, но и художник, актер художественного кино и порнофильмов. Мэрилин известен также своими выходками на сцене: то мочится на публику, то показывает голые ягодицы. OBOZREVATEL рассказывает о самых обговариваемых событиях в жизни Мэнсона.

Комната пыток в Голливуде

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Издание Rolling Stone опубликовало расследование, в котором говорится, что американский певец Мэрилин Мэнсон насильно держал женщин в помещении с шумоизоляцией.

Сначала в доме артиста была студия звукозаписи, но позже Мэрилин назвал ее "комнатой для непослушных девочек". Мэнсон и сам раньше оговаривался, что закрывает тех, кто плохо себя ведет. После того как обнародовали обвинения, он отрицал свою вину и продал жилье.

Издевательство над женщинами

Партнерши Мэнсона рассказали, что певец в камере заключения оставлял их на несколько часов без воды за плохое поведение. Более 50 женщин побывали "в рабстве" Мэнсона, среди которых есть и известные личности. Артист заставлял девушек молить о свободе, ему нравилось, когда кто-то страдает. Во время садистских утех он записывал крики от боли на диктофон.

Бывшая любимая модель Эшли Морган Смитлайн рассказывала, что Мэрилин за два года отношений сотни раз ее насиловал, кусал, резал ножом, бил кнутом и засовывал ей в рот кулак в ходе секса. Звезда кино Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в жестоком насилии, написав пост в Instagram. Актриса Эсме Биано заявила, что он лишал ее сна, бил током, бегал по дому с топором, рубя стены.

Снимался в порно

Мэрилин Мэнсон снялся в нескольких порнофильмах в 2000-х и называл себя "Богом секса". Бывшие любимые артиста заявляли, что он заставлял их снимать порно дома. Рокер является поклонником жесткого БДСМ – об этом также говорили его партнерши.

Склонности извращенца

Охранник рок-звезды Дэвид заявил, что во время концерта Мэнсон напал на него, схватил за голову и имитировал оральный секс. Порноактриса Дженна Джеймсон разорвала отношения с рокером после того, как он пообещал ее сжечь заживо.

Также Мэнсон уверяет, что имел половые акты с овцой, а затем убил ее. Самые жуткие слухи он распускает сам, чтобы создавать ажиотаж вокруг своего имени. Дома у Мэрилина коллекция клизм и он приглашает друзей, чтобы вместе очистить желудки.

Любовь всей жизни

Единственной, кто оправдывает Мэнсона, является его бывшая жена – танцовщица Дита фон Тиз. Одна из самых желанных женщин мира полюбила рокера, чей сценический образ ужасает. В 2005 году они поженились, свадьба прошла в стиле готов.

Однако в браке они прожили всего 13 месяцев, потому что Дита не смогла справиться со своенравным характером музыканта. Когда в сторону Мэрилина посыпались обвинения, королева бурлеска заявила, что за годы отношений ни разу не было насилия, которое описывают жертвы. Об этом модель написала на своей странице в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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