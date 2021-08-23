Алкоголь, насилия и издевательства: 5 самых несчастных браков звезд

Порой искренняя любовь не всегда означает счастье в личной жизни. И причиной распада браков становятся не угасшие чувства, а наркомания, регулярные избиения и жажда наживы на своей половинке.

В мире есть множество таких несчастных пар. OBOZREVATEL истории самых несчастных браков звезд.

1. Кейт Мосс и Пит Доэрти

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в начале 2000-х годов не на шутку увлеклась наркотиками и едва не лишилась работы. "Героиновая красавица" спохватилась в 2005 году и прошла курс реабилитации.

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Она решила выйти замуж, однако прогадала – ее возлюбленный панк-музыкант пристрастился к запрещенным веществам. Кейт оплатила для него пятинедельный курс реабилитации в дорогой клинике, но Доэрти сбежал, не выдержав и две недели.

Мосс несколько раз расставалась с ним и снова прощала, пока тот не украл у нее внушительную сумму денег.

2. Памела Андерсон и Томми Ли

В 1995 году Памела Андерсон познакомилась с ударником группы Mötley Crüe Томми Ли и через пять дней вышла за него замуж. Пара стала еще более скандальной после домашнего секс-видео, которое попало в сеть.

Брак продлился три года, но Памела продолжала встречаться с бывшим, несмотря на то, что он часто бил ее и даже заразил гепатитом C. Андерсон лечилась от этой болезни на протяжении 10 лет.

3. Холли Берри и Эрик Бене

В день 33-летия Холли Эрик стал на одно колено, продекламировал собственное стихотворение, посвященное актрисе, и попросил ее руки. Но все было похоже на сказку только с первого взгляда.

Берри действительно любила мужа, а поэтому прощала ему измены и водила к семейному психологу.

Позже оказалось, что у Эрика Бене сексуальная зависимость, с которой он не может справиться. Актриса заработала нервное истощение, пока лечила его в дорогостоящих клиниках. А потом поняла, что легче развестись.

4. Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

В 2004 году Бритни Спирс начала встречаться с танцором из своей труппы. Поп-принцессу нисколько не смутило, что ради Бритни он бросил первую жену на последнем месяце беременности.

Проблемы в браке начались довольно быстро: Федерлайн каждую ночь тратил деньги своей жены-суперзвезды в ночных клубах и всячески привлекал внимание папарацци.

В 2006 году Бритни родила сына и подала на развод. Федерлайн выбил из певицы щедрые отступные, на которые записал рэп-альбом, оставил за собой право сохранить все подарки бывшей жены и получил по полмиллиона за каждый год брака.

5. Джонни Депп и Эмбер Херд

Брак одной из самых скандальных пар Голливуда продержался всего 15 месяцев, но суд и бракоразводный процесс длился намного дольше. Эмбер первой обвинила Джонни в домашнем насилии, однако он заявил, что это супруга вела себя агрессивно.

Она предоставила следствию улики – фото с синяками, записи разговоров с угрозой расправы. Кроме того, в сети всплыла запись и с Эмбер, на которой она созналась, что била Деппа и бросалась в него посудой.

Но актера это не спасло: он проиграл суд и лишился роли в третьей части "Фантастических тварей", а выход исторической драмы "Великий" остается под вопросом.

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