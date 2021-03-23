Мэрилин Монро, Анджелина Джоли и Ким Кардашьян: как пластические операции сделали их знаменитыми

Пластическая хирургия начала применяться еще в середине 20 века. Ее бесстрашными первопроходцами стали Бетти Бросмер и Мэрилин Монро.

Эти девушки были эталоном красоты своего времени и образцом для подражания, а на пластику решались все больше знаменитостей. Сейчас увеличение губ и скул делают практически все публичные личности. OBOZREVATEL решил рассказать, кто из селебрити положил начало моде на изменение внешности с помощью пластики и кому эти процедуру помогли построить головокружительную карьеру.

1. Бетти Бросмер – удаление ребер

Бетти Бросмер – самая высокооплачиваемая модель 40‑х и 50‑х годов, звезда обложек и прообраз пин-ап-герлз. Знаменитой ее сделала невероятно тонкая талия 45,72 см, которой она добилась с помощью удаления ребер. Бросмер зарабатывала огромные деньги благодаря правам на все свои фото – модель получала проценты каждый раз, когда ее фотография была опубликована. Ее многолетний успех подготовил зрителей к звездному старту Мэрилин Монро.

Бетти Бросмер сделала знаменитой ее тонкая талия 45,72 см

2. Мэрилин Монро – ринопластика

Чтобы стать знаменитой, известной красотке 60-х годов также пришлось прибегнуть к услугам хирурга. И несмотря на то, что в середине прошлого века даже для Голливуда ринопластика была сомнительным и опасным экспериментом, Мэрилин Монро все же решилась. Проведенную операцию подтвердили рентгены черепа актрисы, попавшие в руки агентов ФБР после ее смерти.

Мэрилин Монро сделала ринопластику, прежде чем начать сниматься в кино и для журналов

3. Деми Мур – ринопластика, ментопластика и исправление косоглазия

Говорят, что Деми решила начать карьеру в кино по совету своей соседки, молодой актрисы Настасьи Кински. А перед "штурмом" Голливуда будущая артистка сделала ряд операций. Так, она исправила нос и врожденное косоглазие, а также сделала ментопластику (изменение формы подбородка) к 1972 году, когда получила роль в сериале "Больница общего профиля".

Деми Мур перед "штурмом" Голливуда сделала целый ряд операций

4. Памела Андерсон – маммопластика

Памела Андерсон была хорошенькой канадской девушкой, которая увлекалась спортом, участвовала в рекламной кампании пива и однажды получила приглашение сниматься в Playboy. После первой же съемки она решила увеличить грудь до четвертого размера. Это решение привело к стремительному взлету: Андресон получала не только приглашения на съемки в мужские журналы, но даже на роли в кино. Так, она снялась в сериале "Спасатели Малибу", после которого обрела мировую славу.

Памела Андерсон сделала маммопластику, после чего ее пригласили сниматься в сериале

5. Анджелина Джоли – удаление комков Биша и ментопластика

Джоли также загорелась идеей подправить свою внешность перед первой большой ролью в кино. Анджелина до операции не могла похвастаться идеальным подбородком, ведь он был нечетко выделенным и широким. Так, она удалила комки Биша и сделала ментопластику еще в начале 90-х, чтобы получить те заветные "углы Джоли", которыми сейчас бредят все женщины.

Анджелина Джоли убрала детскую припухлость лица перед началом карьеры в кино

6. Ким Кардашьян – ринопластика, глютеопластика, маммопластика, липолифтинг и абдоминопластика

Природа не наградила Ким высоким ростом или модельной фигурой: ее рост всего 158 см, а вес так и норовит выйти из-под контроля. Но это не помешало ей стать известной на весь мир Insta-моделью с параметрами, о которых мечтают миллионы женщин. Однако добиться такой внешности Ким смогла не упорным трудом, а чередой пластических операций. Преображение Ким начала с того, чем занимались голливудские актрисы 50-х годов – изменила линию роста волос, чтобы открыть лоб и визуально вытянуть лицо, уменьшила нос и исправила форму груди после первых родов.

Ким Кардашьян приложила больше усилий, чем другие, чтобы достичь идеальных параметров

Также Кардашьян сделала глютеопластику (увеличение ягодиц), что подарило ей тысячи новых фолловеров в соцсетях. А чтобы поддерживать свои новые формы в идеальном состоянии, Ким регулярно делает липосакцию и липофилинг ягодиц (для маскировки имплантов). Плоский живот после четырех родов помогает сохранить абдоминопластика.

7. Белла Хадид – ринопластика, удаление комков Биша, ментопластика и аугментация

Чтобы стать самой красивой женщиной планеты, модель также решилась на множество процедур. Свою первую операцию – ринопластику – Белла сделала в 16 лет. После этого она переступила порог модельного агентства и начала регулярно участвовать в показах. Так, Хадид решилась и на удаление комков Биша, и на ментопластику, чтобы сделать черты лица более аристократическими. А также на аугментацию – изменение скуловой зоны, подбородка и губ.

Белла Хадид сделала первую операцию еще в 16 лет

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