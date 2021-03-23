Мерилін Монро, Анджеліна Джолі і Кім Кардаш'ян: як пластичні операції зробили їх знаменитими

Пластична хірургія почала застосовуватися ще в середині 20 століття. Її безстрашними першопроходицями стали Бетті Бросмер і Мерилін Монро.

Ці дівчата були еталоном краси свого часу і зразком для наслідування, а на пластику зважувалися дедалі більше знаменитостей. Зараз збільшення губ і вилиць роблять практично всі публічні особи. OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто з селебриті поклав початок моді на зміну зовнішності за допомогою пластики та кому ці процедури допомогли побудувати запаморочливу кар'єру.

1. Бетті Бросмер – видалення ребер

Бетті Бросмер – найбільш високооплачувана модель 40-х і 50-х років, зірка обкладинок і прообраз пін-ап-гьорлз. Знаменитою її зробила неймовірно тонка талія 45,72 см, якої вона домоглася за допомогою видалення ребер. Бросмер заробляла величезні гроші завдяки правам на всі свої фото – модель отримувала відсотки щоразу, коли її фотографію було опубліковано. Її багаторічний успіх підготував глядачів до зіркового старту Мерилін Монро.

Бетті Бросмер зробила знаменитою її тонка талія 45,72 см

2. Мерилін Монро – ринопластика

Щоб стати знаменитою, відомій красуні 60-х років також довелося вдатися до послуг хірурга. І попри те, що в середині минулого століття навіть для Голлівуду ринопластика була сумнівним і небезпечним експериментом, Мерилін Монро все ж таки зважилася. Проведену операцію підтвердили рентгени черепа актриси, що потрапили до рук агентів ФБР після її смерті.

Мерилін Монро зробила ринопластику, перш ніж почати зніматися в кіно і для журналів

3. Демі Мур – ринопластика, ментопластика і виправлення косоокості

Кажуть, що Демі вирішила почати кар'єру в кіно за порадою своєї сусідки, молодої акторки Настасії Кінскі. А перед "штурмом" Голлівуду майбутня акторка зробила низку операцій. Так, вона виправила ніс і вроджену косоокість, а також зробила ментопластику (зміна форми підборіддя) до 1972 року, коли отримала роль у серіалі "Лікарня загального профілю".

Демі Мур перед "штурмом" Голлівуду зробила цілу низку операцій

4. Памела Андерсон – маммопластика

Памела Андерсон була гарненькою канадською дівчиною, яка захоплювалася спортом, брала участь в рекламній кампанії пива й одного разу отримала запрошення зніматися в Playboy. Після першої ж зйомки вона вирішила збільшити груди до четвертого розміру. Це рішення призвело до стрімкого злету: Андресон отримувала тепер не тільки запрошення на зйомки в чоловічі журнали, а навіть на ролі в кіно. Так, вона знялася в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого здобула світову славу.

Памела Андерсон зробила маммопластику, після чого її запросили зніматися в серіалі

5. Анджеліна Джолі – видалення грудок Біша і ментопластика

Джолі також загорілася ідеєю підправити свою зовнішність перед першою великою роллю в кіно. Анджеліна до операції не могла похвалитися ідеальним підборіддям, адже воно було нечітко виділеним і широким. Так, вона видалила грудки Біша і зробила ментопластику ще на початку 90-х, щоб отримати ті заповітні "кути Джолі", якими зараз марять усі жінки.

Анджеліна Джолі прибрала дитячу припухлість обличчя перед початком кар'єри в кіно

6. Кім Кардаш'ян – ринопластика, глютеопластика, маммопластика, ліполіфтинг і абдомінопластика

Природа не нагородила Кім високим ростом або модельною фігурою: її зріст усього 158 см, а вага так і хоче вийти з-під контролю. Але це не завадило їй стати відомою на весь світ Insta-моделлю з параметрами, про які мріють мільйони жінок. Однак домогтися такої зовнішності Кім змогла не наполегливою працею, а низкою пластичних операцій. Перевтілення Кім почала з того, чим займалися голлівудські акторки 50-х років – змінила лінію росту волосся, щоб відкрити лоб і візуально витягнути обличчя, зменшила ніс і виправила форму грудей після перших пологів.

Кім Кардаш'ян доклала більше зусиль, ніж інші, щоб досягти ідеальних параметрів

Також Кардаш'ян зробила глютеопластику (збільшення сідниць), що подарувало їй тисячі нових фоловерів у соцмережах. А щоб підтримувати свої нові форми в ідеальному стані, Кім регулярно робить ліпосакцію і ліпофілінг сідниць (для маскування імплантів). Плоский живіт після чотирьох пологів допомагає зберегти абдомінопластика.

7. Белла Хадід – ринопластика, видалення грудок Біша, ментопластика і аугментація

Щоб стати найкрасивішою жінкою планети, модель також зважилася на безліч процедур. Свою першу операцію – ринопластику – Белла зробила в 16 років. Після цього вона переступила поріг модельного агентства і почала регулярно брати участь у показах. Так, Хадід зважилася і на видалення грудок Біша, і на ментопластику, щоб зробити риси обличчя більш аристократичними. А також на аугментацію – зміну виличної зони, підборіддя і губ.

Белла Хадід зробила першу операцію ще в 16 років

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