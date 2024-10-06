'Меня уже поженили': Тина Кароль прокомментировала слухи о романе с бизнесменом, который на 9 лет младше артистки. Видео

Певица Тина Кароль в шутливой форме прокомментировала слухи о своем романе с бизнесменом Юрием Арошидзе, который на 9 лет младше артистки. Она на своем концерте опровергла эти предположения перед публикой и остроумной фразой рассмешила фанатов.

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Она рассказала, что в приложении Дія ей не приходило предложение, но, насколько известно, там можно лишь предложить жениться, а не встречаться. Видео с комментарием Тины Кароль опубликовали в TikTok.

"Это все смешно. Особенно последнее – то, с кем меня уже поженили, или как это назвать... Я говорю, что в Дії этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут, а там ничего – дрова, дрова, дрова", – сказала артистка.

Стоит отметить, что Тина Кароль почти не комментирует слухи о себе и не отвечает на хейт в сети, но во время этого концерта решила "поговорить по душам".

Что известно о Юрии Арошидзе

Блогер Богдан Беспалов ранее рассказывал, что Юрию Арошидзе – 30 лет, и хотя он родился на территории Беларуси, но оттуда не имеет корней. Блогер сообщает, что сейчас мужчина живет в двух странах: США и Украине. Впрочем, он пребывает в основном в Америке, где находится уже более 16 лет.

"Юрий Арошидзе президент Protez Foundation. Изготовляют протезы и реабилитируют наших военных. Огромная благодарность за такой титанический и важный труд", – добавил Богдан Беспалов.

Как следует из Instagram бизнесмена, он действительно занимается реабилитацией военных и уже открыл третью клинику в Украине. В частности, мужчина транслирует на свою аудиторию то, что он помогает воинам и активно участвует в жизни страны.

На одном из снимков Юрий Арошидзе позирует вместе с Тиной Кароль и с плакатом "FREE AZOV" в руках. Следует отметить, что певица регулярно ходит на мирные акции в поддержку пленных военнослужащих и ежедневно в своих соцсетях призывает фанатов подписывать петиции.

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте Тине Кароль преподнесли неожиданный сюрприз и признались в любви.

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