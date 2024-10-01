Тину Кароль заподозрили в романе с избранником, который на 9 лет моложе: что о нем известно

В сети начали подозревать известную украинскую певицу Тину Кароль в романе с бизнесменом Юрием Арошидзе, который на 9 лет младше артистки. Мужчина, по словам блогера Богдана Беспалова, родом из Беларуси и, более того, проходил службу в беларуской армии.

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Блогер отметил в видео на YouTube, что поп-певица встречается с "наполовину грузином, наполовину украинцем". Однако сейчас он якобы живет в Америке.

"Ходит информация такая, что Тина Кароль встречается с избранником, значительно моложе ее. Он солидный бизнесмен, проживает в Америке. Он наполовину грузин, наполовину украинец", – рассказал Беспалов.

Позже в своем Telegram мужчина отметил, что Арошидзе – 30 лет, и хотя он родился на территории Беларуси, но не имеет там корней. Блогер сообщает, что сейчас избранник Кароль живет в двух странах: США и Украине. Впрочем, он пребывает в основном в Америке, где проживает уже более 16 лет.

"Юрий Арошидзе – президент Protez Foundation. Изготовляют протезы и реабилитируют наших военных. Огромная благодарность за такой титанический и важный труд", – добавил Богдан Беспалов.

Как следует из Instagram бизнесмена, он действительно занимается реабилитацией военных и уже открыл третью клинику в Украине. В частности, мужчина транслирует на свою аудиторию то, что он помогает воинам и активно участвует в жизни страны.

На одном из снимков Юрий Арошидзе позирует вместе с Тиной Кароль, они держат плакат FREE AZOV. Следует отметить, что певица регулярно ходит на мирные акции в поддержку пленных военнослужащих и ежедневно в своих соцсетях призывает фанатов подписывать петиции.

Ни Тина Кароль, ни Юрий Арошидзе пока никак не комментировали слухи о своем романе.

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте Тине Кароль преподнесли неожиданный сюрприз и признались в любви.

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