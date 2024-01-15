MELOVIN объяснил, почему не осуждает русскоязычных украинцев: я русифицированный одессит

Известный украинский певец MELOVIN, который в этом году будет соревноваться за право представлять нашу страну на Евровидении, честно признался, что не осуждает украинцев, которые до сих пор не перешли на украинский язык, однако и не разделяет их позиции. Особенно это касается медийных персон, как, например, блогерши Анны Алхим, которая продолжает общаться с сотнями тысяч своих подписчиков на русском. Константин Бочаров (настоящее имя музыканта) и сам рос в русскоязычной среде в Одессе, однако после полномасштабного вторжения у него не стоял вопрос: "Отказываться от языка врага или нет?" Он сразу для себя выбрал путь украинизации как в публичной и творческой плоскости, так и в быту.

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MELOVIN убежден, что каждый должен самостоятельно понять важность этого шага. Мыслями по этому поводу он поделился в комментарии звездному обозревателю Богдану Беспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA. Соответствующее видео Беспалов разместил на своем одноименном YouTube-канале.

Так, интервьюер поинтересовался у знаменитости: "Как относишься к неоднозначным звездам, по типу Ани Алхим?"

MELOVIN ответил: "Я считаю, каждый сам решает, как ему жить и что ему слушать, с какими вообще базовыми морально-нравственными штуками жить. Для меня это не ок. Вообще не ок. Для меня было ок перейти на украинский язык и понять, что я был такой же русифицированный одессит, как и все одесситы".

Певец уверяет, что никогда бы не стал буллить соотечественников за язык, ища в ком-то "измену". Он считает, что каждому сначала нужно "убить измену в себе".

"Травить людей за язык я не собираюсь, я не из тех, кто будет кричать: "Почему не на государственном?!" Это ваше дело. Мне самое главное, чтобы люди понимали, что надо начинать только с себя. Не это искать "а что на болотах? а что у кого-то?" А начинать с себя: не искать измену где-то, а найти измену в себе. Потому что именно с нас начинается этот действительно понятный, но хаос", – прокомментировал артист.

Напомним, Алхим обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

Как писал OBOZ.UA, Алхим продолжает слушать и популяризировать русскую музыку. В частности, она является страстной фанаткой певицы-предательницы родом из Черкасс Анны Asti, которая после полномасштабного вторжения получила гражданство РФ. Впрочем, блогершу это, очевидно, ничуть не беспокоит. Подробности – по ссылке.

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