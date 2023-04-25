Меган Маркл впервые за долгое время вышла в свет и нарвалась на критику из-за 'пластических операций': при чем здесь Кейт Миддлтон

Жена британского принца Гарри Меган Маркл нарвалась на критику из-за "новой" внешности. Бывшая актриса появилась на конференции TED Talks через две недели после того, как ее возлюбленный-герцог официально сообщил, что прилетит на коронацию своего отца Чарльза III без жены и детей.

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Такое долгое отсутствие звезды в инфопространстве натолкнуло фанатов Меган Маркл на мысли, что она восстанавливалась после косметических процедур или пластических операций. Об этом рассказали журналисты New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жена принца Гарри обратилась к гостям мероприятия по видеосвязи, но через экран зрители заметили, что она якобы изменилась и стала похожа на герцогиню Кейт Миддлтон.

Пользователи Twitter отметили, что изменения претерпели не только черты лица Меган Маркл, но и ее прическа. В сети начали активно обсуждать "пластические операции" звезды.

В частности, некоторые пользователи предположили, что она сделала подтяжку лица и вставила имплант в подбородок. Никаких официальных комментариев по поводу догадок представители Меган Маркл и она сама не давали.

Поклонники бывшей актрисы попытались убедить хейтеров, что она ничего не делала со своим лицом, а "изменения" во внешности – это последствия необычного освещения и макияжа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что принц Гарри и Меган Маркл провели крещение своей дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, которой в июне 2023-го исполнится два года. Кто из известных актеров стал ее крестным отцом – читайте в нашем материале.

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