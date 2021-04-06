Меган Маркл солгала 17 раз в интервью Опре, – Пирс Морган

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что Меган Маркл намеренно выставила себя жертвой в интервью Опре Уинфри. Он добавил, что как минимум 17 утверждений герцогини Сассекской являются либо полностью ложными, либо преувеличенными, либо недоказуемыми.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, Морган не уточнил, что именно было неправдой в словах Маркл, однако отметил, что герцогиня и ее супруг навсегда потеряли его доверие.

"Я не понимаю, почему я должен верить людям, которые не говорят правду. Все это было клеветой в адрес королевской семьи и моей страны", – сказал телеведущий.

Как отмечают инсайдеры, ранее действительно некоторые из тезисов, выдвигавшихся Маркл в интервью, были опровергнуты. Как выяснилось, Меган солгала Уинфри, утверждая, что уже была женой Гарри, когда шла к алтарю в часовне Святого Георгия. Архиепископ Кентерберийский опроверг ее заявление.

Герцогиня возмущалась тем, что ее сына Арчи лишили королевского титула. Но согласно протоколу, только дети прямого наследника на престол могут иметь право на титулы.

Маркл также жаловалась, что ее не выпускали из дворца. Однако герцогиня уезжала в частные поездки, в том числе в Нью-Йорк на baby shower.

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