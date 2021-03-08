Меган Маркл призналась в желании совершить суицид

Жена принца Гарри Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве или принесении вреда своему телу после того, как попросила о помощи у родных, но не получила ее.

Герцогиня призналась, что была очень несчастна в британской королевской семье. Об этом она поделилась в интервью американской телеведущей Опре Уинфри на CBS, передает Reuters.

"Я просто не хотела больше жить. И это была очень ясная, реальная и ужасающая постоянная мысль. Было стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это (самоубийство. – Ред.). Помню, как он просто прижал меня к себе", – рассказала Маркл.

Также герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности "проявляли беспокойство из-за цвета кожи будущего сына".

Маркл призналась, что была шокирована заявлением родных Гарри о том, что ребенок не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол". Также она добавила, что после рождения Арчи "были обсуждения того, насколько темным окажется" цвет его кожи.

В то же время герцогиня отказалась ответить на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров, чтобы не "нанести слишком большой ущерб семье".

Ранее в сети показали тизер большого интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором беременная герцогиня появилась в элегантном образе с заметно округлившимся животом.

Стоит отметить, что перед выходом этой беседы газета The Times опубликовала несколько негативных статей о Маркл. А Daily Mail и другие британские таблоиды призывали отменить показ интервью из-за ухудшения здоровья 99-летнего супруга королевы Великобритании принца Филиппа. 17 февраля его госпитализировали с инфекционным заболеванием, затем он перенес операцию на сердце и по-прежнему остается в стационаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью британский принц Гарри и его жена Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребенка.